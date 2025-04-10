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女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友認為父母都很好相處，很好奇為何很多女性一聽到要住婆家就立刻「逃走」。示意圖／ingimage
一名男網友認為父母都很好相處，很好奇為何很多女性一聽到要住婆家就立刻「逃走」。示意圖／ingimage

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此好奇詢問：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他從小就住家裡，父母人都很好，不會強迫他做家事，會請人打掃家裡，但看到網路上討論婆媳關係的話題，女方都很不願意住在婆家，甚至要搬出去住，讓他很不理解，他個人更偏向住在家裡，家裡本身並不小，沒必要搬出去。

原PO詢問網友，如果不是住在同一層，公婆住在樓上，夫妻住在樓下，女生是否還是不願意呢？很多關於結婚議題的討論，女方只要聽到要住男方家就立刻「逃走」，對此詢問過來人的意見。

此文一出，不少過來人分享經驗，提出諸多不方便之處，「我老公婚前也跟我說家人很好，婚後整個風雲變色，媳婦休息就是懶惰，媳婦睡超過早上7點就是睡太晚，有距離最美是真的」、「我結婚的時候也跟朋友說住在婆家沒什麼不好，住了一年還是跟先生搬出來自己住，不是從小養大的父母，難免有生活上的小細節不一樣」、「共用廚房、客廳就會有很多問題了」、「我老公也覺得他媽很好，但實際上他媽不好，很愛探人隱私」。

也有網友提到「分層住」的隱憂，「分層住這件事只是在形式上的，你不可能禁止別人來到這個樓層啊，終究還是會碰到」、「這種透天通常只有一樓有廚房，所以廚房是要共用的，以及出入口也是要共用的，共用設施容易出問題」、「同一個大門進出就是住一起，這樣還是會被要求互相關照打招呼」。

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