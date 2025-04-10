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昔向前女友媽借500萬買房…男賣透天賺2千萬不滿被討獲利 反挨批吃相難看

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」出現了一篇引發熱議的貼文。一名網友分享，自己剛賣掉一間透天厝，成交價高達3200萬，但卻遭前女友與其母親要求分一杯羹，理由是當初買這間房時，前女友的媽媽曾經出資500萬。

該男子表示，自己最近以3200萬元賣掉了一間當初以1200萬元購入的透天厝，而前女友的母親當年曾協助出資500萬元。他提到，兩人交往近20年，今年年初分手後，他已向銀行貸款500萬元還給前女友的母親，並表示利息可視為前女友多年居住的房租。然而，對方母女得知房屋出售後，要求分配一半的獲利，聲稱該房產有她們的一半產權。

男子坦言，畢竟這麼熟了，自己不想將事情鬧得太難看，但也不知該如何拒絕對方的要求。

此貼文一出，立即引來眾多網友留言討論。多數人認為原PO的處理方式「吃相難看」，紛紛批評他未能公平對待前女友及其母親。有網友指出：「既要享受別人20年青春，又要把獲利整碗端走，吃相真難看」、「當初人家出了500萬，沒有這筆錢你根本買不了房子，現在賺了錢卻不想分，真的很不厚道。」另有網友計算後表示：「你賺了2000萬扣稅後，應該至少給對方500萬本金加上相應比例的獲利。」更有人直言：「500萬放了20年，物價早就通膨成什麼樣了，你還敢說利息當租金？真替對方不值！」

然而，也有部分網友持不同觀點，認為男子已償還500萬元本金，並無義務再分配獲利。一名網友留言道：「分手後就應該劃清界線，如果房子跌價了，對方會願意補貼損失嗎？」另有人表示：「借錢不等於擁有產權，若依此邏輯，那天下豈不是大亂？」

此事件引發廣泛討論，不少網友認為，無論法律上是否有義務，男子應考慮道義上的回饋，畢竟沒有當年的500萬元資助，他或許無法成功購房並獲得如今的收益。

分手 前女友 透天厝

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