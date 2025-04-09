沒錢帶女兒看病…她怨跟婆婆借1000元遭拒 網不挺：已借50萬還不夠？
家庭經濟若不穩定，撫養孩子會更為困難。日前有位女網友表示，她錢包只剩500元，女兒感冒，要帶她看醫生卻一時找不到健保卡，於是打算跟婆婆借1000元當健保卡押金卻被拒絕，讓原PO憤怒表示，「氣得我回娘家，娘家媽媽直接拿出1500元借我」，網友看完批評「真是厚臉皮」。
原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，老公要等到10號才會領薪水，而她錢包只剩下500元，女兒卻突然感冒了，一時找不到健保卡，恐得要花500元當押金給診所，於是她打算跟婆婆借1000元當押金。
原PO表示，「結果婆婆竟然裝傻，說自己身上沒那麼多錢，還翻舊帳說我們欠她50萬沒還，等老公10號領薪水，就會還她1萬了，我只是要先應急而已，難道我女兒跟婆婆沒有血緣關係嗎？」事後她還說，「不要想仗勢欺負我這個家庭主婦，我也是有尊嚴的，婆婆讓我氣得先回娘家跟我媽說，我媽直接從錢包拿出1500元給我，還是娘親好啊！」
不過文章曝光後，網友一面倒批評她，「欠錢的都比較大聲？怎麼不去欠娘家媽媽50萬？」、「妳真是厚臉皮又白眼狼」、「當媽媽還身上只剩下500元？好像是妳問題比較大吧」、「真可憐，1000元都沒有，還要當伸手牌」、「怎不直接跟親媽媽借100萬？」、「當家庭主婦為什麼不去工作？伸手牌當得很舒服嗎？」、「欠50萬很多耶，怎麼敢大聲？」
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