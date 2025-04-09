他不解老婆丟下一句「壓力大」火速搬走 網指：你的氣話害人

老婆無緣無故提「離婚」的理由是什麼呢？一名男網友發文，表示家中是雙薪家庭，大部分開銷和小孩學費都是他負責的，自己不僅要做家務，周末還要營業擺攤，雖然偶爾會說「氣話」，但還是繼續工作。未料老婆突然提離婚並火速搬走，讓他感到很不解，自己還是想挽回老婆的感情，「再辛苦也願意」。對此，有網友指出關鍵，認為他口無遮攔的「氣話」，不是所有女人都能接受的。

原PO在Dcard發文，表示他和老婆是雙薪，絕大部分生活費，包括小孩學費、車貸都是他負責，平時家務和接小孩也都是他在做，假日還要營業擺攤維持收入，老婆則是周休二日，平常外食居多，也不用負擔飲食開銷，只需要負擔小孩保險費就好。

原PO說自己並沒有休息日，工作後非常累，與老婆吵架偶爾會說一些「氣話」，表示開銷一人一半他也不會那麼累，但也只是說說而已，之後還是繼續工作，老婆卻表示她「壓力大」、不快樂，上個月火速搬離家，讓原PO感到很不解。他表示老婆並不用支出費用跟做家務，不知道在壓力大什麼，她搬出去後也不願意支付小孩的各式費用，就算原PO想挽回，想要持續這份感情，卻被老婆冷眼回絕，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友指出原PO說的「氣話」就是老婆離開的關鍵，「你也犯了男人大部分都會犯的錯，就是口無遮攔的一些氣話，不是所有女人都會接受的，男人總是相處久了，就沒了耐心」；也有人提醒要找律師處理小孩「監護權」的事情，「去找律師寫一份完整協議，她不扶養小孩不要給她監護權，小孩探視權久久一次，你也不要再給她任何錢」、「如果她不想負責孩子，那記得之後就不要再讓她負擔任何孩子的費用，所有的支出證明盡量留存，以後小孩才不用扶養她」。

也有網友建議原PO不用挽留了，感情是雙向的，照顧好孩子和自己就好，「你做得夠多了，好好愛自己和孩子吧，她不值得」、「這感情不可能繼續了，她離開速度這麼快，就算繼續住在一起也是一家人都不開心」、「感情是要兩個人都有心才會好，她如果無心了，那該談撫養費就談吧」。