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不生壓力也大！七成九有長輩壓力 一成五一定要生男孩

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
現代人即使想生小孩，托育措施不完善，也是一大問題。記者潘俊宏／攝影
現代人即使想生小孩，托育措施不完善，也是一大問題。記者潘俊宏／攝影

現代人不生小孩，不只有經濟壓力，是否計畫生小孩，來自家庭的精神壓力也不小，yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」，在已婚未生者中，高達79%表示有來自長輩壓力，且其中還有一成五「一定要生男孩」的傳宗接代思想。

調查顯示，高達79.3%「已婚、無子女」勞工指出，「父母或公婆會給夫妻壓力」：其中64.1%屬於「他(她)們覺得一定要有小孩」；15.2%屬於「他(她)們覺得一定要有男孩」。

不過如果目前沒有子女，卻也有七成七(77.2%)的人透露，「一生都沒有小孩的話，覺得人生會有遺憾」。

相較下，對「職場爸媽」而言，71.1%認為，小孩出生後，生活的「幸福感」，是「增加」的；覺得「持平」的，占16.6%；覺得「減少」的，也占了12.3%。

職場爸媽除了工作外，還得同時兼顧到子女，蠟燭兩頭燒。調查顯示，高達90.4%父母認為，其實「沒有辦法」兼顧工作與小孩；其中甚至又有78.8%透露，因此「曾有轉職」的念頭。

不論相處時間的變化如何，此次調查也發現，職場爸媽自認目前「親子關係」：有79.3%算是「偏向疏離」；有20.7%算是「偏向親密」。

難怪對於「職場爸媽」的角色扮演，自己平均打了47.7分，略低於去年的48.5分，算是不及格，這也顯示仍有努力改進的空間：其中13.8%自認拿「零分」；極少數的3.4%，仍自認有「一百分」。

對於目前有小孩的勞工來說，台灣的職場環境又是如何呢？其中有超過半數，高達65.4%認為，對「職場爸媽」算是「不友善的」；這代表認為「友善的」，也占了34.6%。

在不分同事或自己的前提下，假如員工有急事或找不到照顧者，想要帶小孩上班的話：其中勞方有79.3%表示「贊成」；但也有20.7%表示「反對」。

觀察調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，當生活中有了小孩後，雖然是「甜蜜的負擔」，職場爸媽們卻更擔心職場壓力、公務時間，是否讓家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。

楊宗斌認為，已婚但尚未有小孩的上班族，更容易面臨來自長輩們的壓力，特別是針對這四個字：「傳宗接代」。所以在處理生養育問題時，上班族顧慮的地方更多，除了需要家人多多體諒外，甚至需要與公司老闆、主管，溝通現階段的生活或婚姻狀況，藉以取得人生平衡點。

壓力 職場

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