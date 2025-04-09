迷上頂大文組男文藝氣質 她交往後發現剩「一張嘴」 ：拒面對困境

與「頂大文組」交往有何缺點呢？一名女網友發文，稱她交往過一名頂大文組的男生，一開始被他的文藝氣質吸引，但後來發現他一邊批評體制，一邊拒絕面對自身困境，只剩下「話語裝飾」，缺乏行動力，讓她不禁感嘆：「頂大男真不一定比較好」。

一名女網友在Dcard發文，表示她交往過一名頂大文組的男生，一開始被他的「文藝氣質」吸引，說話有內涵又溫和，對於詩與思想都很有興趣，他常說：「我們讀的不是技能，是靈魂」，原PO也曾經很贊同這句話，但後來發現，這只是與現實脫節的「自我感覺」良好罷了。

原PO表示，男友花很多時間寫文章、參加文學獎，但對於自己未來沒規劃，畢業後發現能做的工作不多，薪水也不高，但他也不願調整，而是批評政府和社會，認為台灣不重視文化。原PO認為，他批評體制又不願面對自身困境，「頂大畢業」卻沒有行動力，只剩下話語裝飾，再優雅的詞句也顯得蒼白無力，最後她也離開了這個男生。

此文一出，不少網友反而認為前男友並沒有說錯，文組的困境跟台灣社會文化有關，「他講得沒錯啊，他的困境確實跟台灣社會文化有關，我覺得選擇自己的興趣是很棒的一件事，反而是社會功利性略為膚淺」、「確實是大環境的問題，一樣當藝術家，妳覺得台灣有機會點還是歐美」、「他講的內容我大抵贊同，每個人可以自由選擇物質還是理想」。

也有網友為文組抱屈，認為社會需要「分工」，文組還是有存在必要，「批評前男友，妳不會比較高尚，我是理工，理工也是需要文學氣息，社會是分工合作建立的，都有所需」、「因為未來就業沒有唸文組，但我還是需要藝術、文學小說、音樂、電影撫癒平日上班被操勞的身心」。