準公婆喊「現代化結婚」不給聘金、加碼2要求 她心涼：該緩緩嗎？

戀愛時是兩人的事情，沒有太多的障礙，但結婚就是兩個家庭的事情了。一名女網友與男友論及婚嫁，因雙方家庭對結婚形式與責任的認知差異，陷入矛盾與困惑，男方家庭以「現代化結婚」為由免除聘金與婚房，卻要她履行「傳統好媳婦」義務，讓她不禁懷疑這樣的要求是否合理。

該名女網友在Dcard上以「嘴上說是年輕人現代化結婚，所以不用給聘金，也沒有準備婚房，要求的卻是傳統好媳婦？」為題發文，表示雙方婚後將入住女方名下的房產，該棟房子是由女方父母資助一半購買，但男方入住後會幫忙分擔家用與家電費用。而女方父母為儀式感，提出「小聘」作為象徵性禮儀，並表示會準備金額高於聘金的嫁妝，後續將全數退還。

然而，當原po將計畫告知男方父母後，對方的反應卻讓她相當意外，男方父母表示，「小聘就由男友自己出錢」，至於餅錢部分他們則會「幫忙」，但並未明確說明具體金額。而婚禮籌辦與賓客安排，皆由新人自行負責，且不確定男方父母是否會負擔自己賓客的桌數。

不僅如此，男方父母還提出2項要求，第一是請求男友個人未來協助資助他們投資的一處郊區房產，但並未說明具體金額；第二則是希望她與男友婚後，夫妻「雙方」每月至少返家探視男方家庭與阿公、阿嬤一次。

原po坦言，她與男友婚後將入住自己的房子，婚房與嫁妝也都是由自己家庭準備，在沒有接受男方家庭的經濟支援下，卻需承擔「傳統好媳婦」的責任，令她感到不太公平，「這樣要求合理嗎？還是我該緩緩呢？」。

文章曝光引發熱議，網友們紛紛表示，「考驗是在男方身上，長輩要求雙方必須定期一起回去看長輩，就是個很棒的契機，他要是挺不住，妳就會知道這個人到底行不行」、「男方扛不住自己家裡，拜託妳真的不要嫁，絕對後悔死」、「我覺得要求要固定探視公婆蠻搞笑的，講真的想看也只有自家兒子，要媳婦回去幹嘛？就怕是希望女生去端茶倒水做家務盡不屬於妳的孝道」。

另外也有人認為，「又不是要妳投資，妳老公也是他們的兒子，家裡的房與投資，講難聽一點，妳老公的父母以後過世也是有分給妳老公，妳是外人不用多嘴，又不是要妳出錢」、「一個月看一次不會過分吧，難道跟妳結婚就要把親人都拋棄嗎」。