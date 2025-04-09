多少存款能成家？25歲男月薪4萬嘆難結婚 網勸跳過2事：只要200元

多少存款能夠支撐一個家庭呢？一名25歲男網友發文，稱他月薪4萬，存款僅有25萬左右，與交往多年的女友談及婚嫁，發現依自己的存款難以「成家」，感嘆愛情和麵包，永遠都是「麵包」取勝，同時也詢問網友：「到底要怎樣的條件才能成家呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他今年25歲，月薪4萬，全身上下存款大約只有25萬，與交往多年的女友談到結婚的事情，發現依照他目前的存款和收入，根本無法籌辦婚禮和撫養小孩，交往時所說的以結婚為前提交往，不過是「幻想」罷了。

原PO感嘆，愛情和麵包永遠都是麵包取勝，雖然在戀愛時愛得很深，但愛情在現實面前顯得很微不足道，完全看不到未來只能分開。同時也詢問網友，在如今的時代下，究竟要什麼樣的條件才能成家呢？

此文一出，有網友分析成家所需的金額，婚禮就要花60萬起跳，「成家的定義如果是成為夫妻，那其實200元就可以了，婚禮至少60萬起，養小孩更不用說，每年也要噴掉近20萬」。

也有網友勸原PO可以先不考慮生小孩，登記就好，能省很多錢，「可以結婚登記，不要辦婚禮也不要撫養小孩就沒問題」、「你沒辦法辦到的是婚禮和小孩，登記結婚還是可以的」、「不要婚禮不要小孩不就解決了」、「登記就好，婚禮不用辦，多餘的，小孩不要生，去養隻貓狗比較省」。

也有網友建議他經營副業，或是轉職，「不要著急，可以試著去找看看有沒有適合自己的副業，像我自己之前都是在餐飲業打工的，後來開始慢慢做斜槓，爬到目前一個月5～6萬」、「如果你的行業是未來沒什麼漲薪幅度的，這倒是滿值得擔心的，建議你快跳產業」。