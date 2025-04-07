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人妻狂工作撐家計！丈夫在家耍廢 提「1要求」讓她崩潰：快被逼瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨先生在家無所事，家計全靠她扛。 示意圖／Ingimage
一名人妻抱怨先生在家無所事，家計全靠她扛。 示意圖／Ingimage

婚姻是一場賭注！一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」哀號，先生整天在家遊手好閒，自己卻得工作又兼職，只為給孩子一個安定的環境。累得要死要活，先生半夜卻還厚臉皮的想行房，氣得她想離婚，然而娘家不挺、夫家漠視，加上為了孩子，被生活壓得喘不過氣的她崩潰大喊，「每天都快把自己逼瘋了」。

原PO抱怨嫁給好吃懶做的老公，自己每天花很長時間工作，只為給小孩安定的家，老公卻以照顧小孩等藉口不去工作。她說每天花至少12小時工作，還利用空閒時間去跑外送，凌晨回家老公還想行房，氣得她直呼「真的快累死了」。每個月薪水全靠自己想辦法撐到七萬，娘家不幫忙，夫家也不作為，原PO直言被小孩綁定的婚姻已經讓她接近崩潰。

貼文曝光後網友傻眼，「選擇休夫，妳至少少養一位廢人，就看妳要不要下定決心」、「妳帶小孩離開幾天的話，看他會不會振作，他就是吃定妳會扛全部」、「真的不要一直委屈自己，身體、心理有一天可能自己就先倒，還想怎麼照顧小孩」、「妳這樣撐不住喔，會累出病來」、「好可憐，勸妳快離婚帶小孩走，只要養小孩就好，還輕鬆許多」。

不久後原PO更新貼文，表示已經決定會提出離婚訴訟，也會去找便宜的套房，帶著小孩離開前夫和婆家。不少人見狀紛紛力挺，「這樣就對了！能理解妳的各種擔憂」、「加油！我相信不會沒路的」、「妳是一個很有能力，足以保護自己小孩的堅強母親，加油」。

離婚

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