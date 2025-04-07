月老打不過財神爺？女友被50歲大叔「搶走」 男友怨：還瞞我收禮物

年長的「大叔」究竟有何魅力呢？一名男網友發文，抱怨26歲的女友在大街上與50歲大叔認識，還加了IG，女友一開始只說是請教生涯規劃問題，後來原PO發現女友瞞著他與大叔見面，還收了對方的禮物，讓他感到很困惑，「為何20多歲的女生會喜歡一個50歲大叔呢？」

原PO在Dcard發文，表示他與女友都是26歲，有次偶然發現女友加了一位50歲「大叔」的IG，追問才知道，兩人是在大街上問路認識的，女友解釋她只是請教大叔職業生涯規劃而已，並沒有其他故事。

原PO表示，這個大叔雖然50歲，但長得很年輕，看起來只有30幾歲。他之後還發現，女友瞞著他與大叔見面，甚至還收了對方的禮物，讓原PO感到難以置信，質疑為何20幾歲的女生會喜歡50歲大叔呢？對此詢問網友們的看法。

此文一出，不少人點出大叔「錢多」、「閱歷豐富」等特質，「沒辦法月老打不過財神爺」、「很簡單就是錢，大叔有錢，約會吃豪華餐廳，出手送貴的禮物，不香嗎？」、「大叔很懂世面，懂得如何安慰女生」、「大叔幽默成熟有風度，既有成年人的智慧，又有成年人的財力，若再是個帥大叔，那要撩一個年輕女生真的不是難事」、「大叔不只有錢，閱歷也比你豐富，厲害的撩妹技術也一等一」。

也有網友分享遇到「優質大叔」的經驗，「遇過48歲大叔長得好看、有品味、社會地位高、好聊、會健身。撇除錢，很多人都慕強（意指會羨慕、追求對方比自己高的能力或財富）吧」、「我認識好幾個有錢的大叔40-50歲，開著進口車、上高級餐廳，隨便送個禮物就5萬、8萬」。