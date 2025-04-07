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吃骨頭就好？她煮肉餵狗被婆婆批浪費 網搖頭：舊觀念太危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友一直煮肉給家裡的狗狗吃，卻被婆婆指責「太浪費食物」。圖/ingimage
一名女網友一直煮肉給家裡的狗狗吃，卻被婆婆指責「太浪費食物」。圖/ingimage

給狗吃「骨頭」是否是過時的觀念呢？一名女網友發文，表示一直煮肉給家裡的狗狗吃，卻被婆婆指責「太浪費食物」，給狗吃骨頭就行了，雙方觀念的差距讓她非常難受。對此，網友們認為餵狗吃骨頭的觀念已經「過時」了，骨頭不僅難以消化，更可能貫穿狗狗的內臟。

原PO在Dcard發文，表示家裡有養兩隻狗，她一直以來都是餵狗飼料加熟食，熟食方面她會餵家裡剩下的肉，吃不完就會餵，餵到4、5盤都沒關係，但卻被婆婆指責「太浪費」，並強調「餵狗就是要餵骨頭」、「把人吃的東西餵給狗做什麼？」之類的話語。

原PO表示，她很驚訝現在居然還有人覺得狗只吃骨頭，婆媳之間的觀念差太多，讓她覺得很難受，況且自己並不是整盤肉給狗吃，但只要她一拿肉，婆婆就會嘆氣說：「唉，又要拿去餵狗了」，甚至批評原PO沒有在小孩面前當好榜樣。對此，她詢問網友該如何跟觀念不同的婆婆溝通。

此文一出，不少網友指出餵狗吃骨頭的觀念已過時，很可能造成狗狗的危險，「千萬不能餵骨頭，鄉下有一隻大狗狗就是吃了鄰居給的廚餘，裡面摻雜骨頭，導致胃穿孔」、「不能餵狗狗吃骨頭，會刺到內臟或是不好消化」、「其實狗狗不適合吃骨頭，貓貓不適合吃魚骨頭」、「骨頭可能導致狗狗牙齒、腸胃受傷」。

也有人建議原PO可以搬出去住，或是趁婆婆不在時再餵，「不要住一起就沒事了，老人的觀念是難以撼動的」、「要改老一輩人的觀念真的很難，換作是我，我會直接挑婆婆外出的時候餵狗吃肉，婆婆在的時候就餵飼料就好」、「如果妳是住婆家，我只能說趁早搬吧」。

婆媳紛爭 狗狗

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