生小孩只出月中費用！男友堅持婚後AB制 她心寒：薪水高不能多負擔嗎

婚後財產分配由夫妻共同協議，不過什麼都斤斤計較還敢結婚嗎？一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己與男友已論及婚嫁，討論到婚後開銷對方卻不願多付出一些。她補充，男友的薪水較高，但自己平時也沒有佔便宜，現在對方光是婚前態度就讓她感到心寒。

原PO男友是消防員，而她是月薪約四萬的行政人員。最近兩人在討論結婚怎麼分配開銷，男友認為如果幫忙出了月子中心的費用，那麽懷孕的檢查、住院費用都應該由女方負擔。她補充，兩人目前花費都是AB制（一方負擔多、一方負擔少），因為男友食量比她大，所以對方出的錢都會比她多一點，但自己也常常會買東西給男友吃，沒有佔便宜。

不僅如此，未來兩人規劃在外合住，男友要求負擔房貸需要開一個共同帳戶，兩個人拿出一樣的錢放入。經濟能力相對吃力的原PO坦言，希望收入比較高一點的男友能多負擔一些，對方卻表示這些也是他努力工作換來的，沒道理賺的多就需要負擔多，因此拒絕。

網友們見文紛紛搖頭，「婚前就算得這麼清楚，婚後還要生活嗎？三天一小吵，五天一大吵可是會常常上演的喔」、「婚前就那麼計較，婚後生活都是柴米油鹽醬醋茶也要分那麼細？」、「婚前這樣，婚後之會更差」、「沒錢有沒錢的做法，但斤斤計較成這樣建議一開始就不要結婚」、「建議分，金錢觀差異太大，生活會很痛苦，這可是要一輩子」。