妹子參加台灣祭男友炸毛！3天2夜行程遭質疑 她委屈：平常不用報備

屏東最大音樂盛事台灣祭於日前結束，根據屏東縣政府表示，為期3天活動累計吸引超過100萬人次進場，雖然全場嗨翻，但也發生不少鬧劇與傳聞。一名女網友在Dcard抱怨，自己參加了這次台灣祭活動沒和男友報備，對方得知後氣炸，甚至質疑過夜安排，讓她非常委屈。

原PO表示自己和幾個朋友相約參加台灣祭三天兩夜，氣氛熱鬧又自由，音樂、夜市、美食，一切都讓人難忘，晚上一行人在帳篷裡聊天到天亮，就像回到學生時代。沒想到男友知道後非常生氣，抱怨原PO沒報備，還質疑起她的過夜的安排，即使解釋很久，對方還是無法接受。

她在留言區補充平常跟朋友出去玩，也不會特別跟男友報備，對方也不會說什麼，就這次特別在意。但不少網友表示能理解男友的感受，「他應該是看了很多網路上說台灣祭很亂的文有嚇到」、「他會生氣是因為台灣祭有點亂，怕妳被騷擾之類的」、「妳去台灣祭之前應該也知道，這幾年台灣祭被污名化得很慘，比夜店還亂」、「看妳的文字就知道根本就在避重就輕，誰知道妳台灣祭到底做了什麼」。

不過也有人認為男友反應過度，「跟父母都不一定會報備了，跟男友報備？」、「男性要尊重女性的自主權，離開這種恐怖情人吧」、「如果你們本來就沒有報備的習慣，他不信任妳就分手」、「我跟我女朋友就沒這樣的問題，如果是妳我會直接分手不送」。