賺得多被父母要求扛家計 ！她「1招」解決 網點頭：高報沒好處

說好的避風港？一名女網友在Dcard發布貼文勸世，「過好自己的生活，為自己的人生、行為負責」。她透露自己曾經讓父母知道收入，結果被迫扛下家中多數支出，反觀收入不穩定的哥哥什麼都不用做，還能收到父母給的零用錢。最後原PO終於清醒，以被裁員為由「裝窮」，苦笑道，「他們不會心疼我沒關係，但（我）至少可以少付好多錢」。

原PO表示以前賺多少都會老實跟爸媽說，後來父母總因為她賺得比哥哥多，所以什麼費用都要原PO出，甚至還會認為「她要給哥哥錢」。長期吃虧後，原PO學會在父母面前裝窮，假裝被裁員在打零工，實際上本業是業務，近幾年發展得不錯已經買房，但也坦言完全不想讓父母知道，因為他們還是會要求她幫忙繳錢。

對此她奉勸，如果無法割捨吸血鬼父母，至少不可以讓他們發現工作穩定。原PO透露自己年紀輕輕就半工半讀，高中大學都學貸，父母本身工作態度消極又好賭，小時候多靠親戚救濟。哥哥住家裡沒出錢分擔，反而是住在外縣市的她要分擔家裡費用，以前覺得都是家人沒關係，現在才發覺「要你吃虧的家人不要也罷」，因此呼籲大家可以不決裂，但不能被予取予求。

貼文下方不少過來人很有共鳴，「我都裝窮，低報沒差，高報也沒好處」、「確實不用讓父母都知道全部的事情，出社會後的體悟」、「父母還會說，你比較有能力，你多出一點，能者多勞」、「淚推，相信願意負擔家用的人都是善良負責的人」、「我因為哥哥姊姊結婚了，父母覺得他們有家庭要養，所以家裡開銷就理所當然變成我的責任」、「遇到裝可憐就要比他更可憐，一昧的降低自己的底線，只會讓自己痛苦」。