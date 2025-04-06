她嫌丈夫口臭要分房睡 得要「愛愛」才有家用…人妻嘆：當被鬼壓

不能勉強對方和自己發生性行為，就連伴侶都一樣。台灣1名人妻在網上表示，丈夫有嚴重口臭問題，臭到要分房睡覺，但分房後丈夫不給家用，揚言要「愛愛」才有家用，每次3,000新台幣，人妻形容「為了能拿到家用，只能委屈自己，閉上眼睛當給鬼壓」。

許多網友留言指「感覺他是嫖客，不是妳老公」、「快離婚啊」、「他把妳當作什麼？」，但亦有人質疑事件真偽。

原PO在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，丈夫本身有嚴重口臭問題，逼使她要分房睡，但自從分房後，丈夫不肯給家用，每次索錢時，丈夫就會要求「愛愛」，完事後才會給予3,000新台幣，一旦拒絕，就沒有家用。

原PO稱，為了取得家用，無奈委屈自己，閉起雙眼「當給鬼壓」，大量網友留言指「離婚吧！過那麼委屈不累嗎？」、「你有沒有叫他戴好口罩再做？」、「老公變嫖客？」、「帶他看醫生更好啦」，但有網友質疑有人杜撰事件。

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文章授權轉載自《香港01》