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女星車震「誤踢排檔桿」！被敲窗才知 激戰中全裸滑出停車場
情侶激戰也要注意安全！台灣女星圓圓近日現身電視節目「11點熱吵店」，大膽分享與男朋友「車震」尷尬經歷，指當時與男朋友在私家車內進行性行為，但親熱期間不小心踢到前座「排檔桿」，導致私家車滑行駛出停車場。待她們回過神來，有路人敲打車窗；由於車窗玻璃半透明，赤裸的2人被看光，唯有急忙拉起衣物遮掩，場面尷尬，而路人當時以為發生車禍，幾乎想報警處理。
台女星圓圓與男友車震誤踢波棍
「樂極」要小心「生悲」。言行大膽的台灣女星圓圓，在節目「11點熱吵店」分享與男朋友「車震」時的尷尬經歷。她指自己當時20多歲，有次在男朋友建議下，2人把私家車泊在停車場，嘗試刺激的「車震」。
汽車滑出停車場 赤裸男女被路人看光
當圓圓與男友在私家車後座「覆雲翻雨」激戰時，圓圓無意間下不小心踢到前座「排檔桿」，導致私家車開始慢慢滑行。當她們意識到事件時，私家車已滑出了停車場，更有路人敲打車窗，「我們氣喘喘時，旁邊有人敲打玻璃窗，提醒要小心，看着車子從停車場這樣子滑出來，他們（路人）以為發生什麼事情，還想報警這樣子」。
由於車窗玻璃半透明，2人赤裸身姿被看光，令圓圓當場驚呼：「看得到！」情急下，她們拉起衣物遮掩，場面尷尬。
經一事長一智，圓圓提醒其他人「不要亂嘗試」車震，強調「我們真的就只有嘗試那麼1次而已」。
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文章授權轉載自《香港01》
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