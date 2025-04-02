他因女友「吃素」還灌輸觀念很困擾 網勸分：飲食相近很重要

情侶的價值觀有落差時，應尊重對方的想法。一名男網友發文表示，自己本身是美食愛好者，女友卻吃「全素」，不只不好吃，價格也特別昂貴，吃飯時女友還要講一堆故事，讓他感到非常困擾，忍不住抱怨，「我也能接受吃素，但請別來灌輸那些讓人窒息的觀念」。

原PO在Dcard發文，表示自己是徹頭徹尾的美食愛好者，知道女友吃全素會為他帶來不便，但沒想到這麼令人「抓狂」。原PO說能接受吃素食，那些高級素食餐廳的確很出色，菜色美味，但只要標榜「純素」、「維根」，食物就會變得特別難吃，價格也十分昂貴。

原PO表示，女友還時常在吃飯時講故事，說什麼某人因為伴侶改吃素之類的故事，讓他十分受不了，直言「就不能安安靜靜地好好吃飯嗎？」並表示自己也愛環保、也能接受吃素，但請不要一直灌輸令人「窒息」的觀念，很讓人困擾。

此文一出，不少網友認為價值觀不同，建議分手，飲食習慣相近很重要，「看完覺得確實分手比較適合，你已經對另一半的價值觀感到反感、覺得有病、自以為是」、「只能說飲食習慣不同真的不要在一起，我跟男友都吃葷，也喜歡品嚐各種美食，但最近因為想減肥，所以開始吃得比較『健康』，光是這樣就出現很多問題了」、「建議分手，吃什麼每個人都有自由，可以選擇自己喜歡吃的」。

也有人分享另一半或家人吃素帶來的不便，「伴侶不吃牛對我來說已經很麻煩了，直接變相不能去吃牛肉麵、鍋類」、「我家族非常多人吃素，比例應該有快一半，因為不同宗教而吃的，所以細節也不同，很麻煩，也會影響到小孩」。