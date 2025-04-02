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育兒路心酸又無助 單親媽銀行盜貸、罹癌又失業

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

一年一度的清明兒童連假即將到來，不少家長正籌備玩樂攻略，要好好享受親子時光，然而社會各個角落，仍有不少辛苦育兒的單親爸媽，心酸又無助。

從事會計工作的王小姐，靠著每月近三萬的薪資與偶爾的兼職演出，努力撐起一個家。離婚後，單親媽媽的身份讓她肩上的擔子更重。為了孩子，她向銀行申請了50萬元的貸款，希望能為生活帶來喘息的空間，也給孩子更好的生活和教育資源，母子兩人相依為命。

然而，一場意想不到的風暴襲來。王小姐竟成為銀行個資外洩的受害者，詐騙集團利用她的資料，冒名申辦了高額信貸。當她事後查詢繳款紀錄時，才驚覺自己早已還清原先的貸款，額外溢繳約30多萬元，成了替詐騙集團償債的冤大頭。她憤而向銀行提告，但銀行卻態度消極，不願積極處理，讓她感到萬分心寒。

命運的捉弄並未停止。去年，王小姐被診斷出罹患癌症，頻繁的醫院奔波與治療，迫使她不得不暫別職場。化療帶來的掉髮，更讓她原本就不多的表演機會雪上加霜，頓時失去了穩定的經濟來源，生活陷入困境，只能仰賴家人不時的金錢援助。

「以前吃麵，小菜只要30~40元，現在都漲價了。」為了節省開銷，王小姐事事精打細算。她盡量在家開伙，若不得已在外用餐，也會努力將每餐的花費控制在150元以內。

生病後體力大不如前的王小姐，深知自己目前的身體狀況已難以妥善照顧孩子。經過與前夫的溝通，她忍痛讓孩子暫時與爸爸同住。看著孩子依依不捨的眼神，王小姐的心像被撕裂一般。無法盡到母親的責任，讓她的內心充滿了愧疚與心痛。這份沉重的育兒壓力，不僅來自經濟的困頓，更包含了對孩子深深的愛與無奈。

詐騙集團

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