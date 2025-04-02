快訊

開放山林後黑鷹直升機被當小黃 搜救求償僅一件成功

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

聽新聞
0:00 / 0:00

不婚不生 快樂一生？單身生活品質82.1分 幸福感更高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行調查顯示，單身上班族自評生活品質為82.1分，育有子女的上班族則自評為73.3分，顯示現代父母不好當。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行調查顯示，單身上班族自評生活品質為82.1分，育有子女的上班族則自評為73.3分，顯示現代父母不好當。圖／1111人力銀行提供

1111人力銀行全民育兒壓力暨幸福感調查顯示，單身上班族自評生活品質為82.1分，育有子女的上班族則自評為73.3分，顯示現代父母不好當。而上班族主要的壓力來源，首要是應付房租房貸等生活開銷，其次是物價上漲，有五成三受訪者表示收支剛好平衡，一成八需要借貸或靠家人支援。

調查上班族主要的壓力來源為：生活開銷72.4%(房租/房貸/水電等)、物價上漲62.2%(食材/日用品)、退休規劃存款不足35.3%、子女教育支出(27.9%)以及健保醫療費用增加(25.1%)。

進一步問及每個月收入能否應付生活開銷？結果顯示收支剛好平衡的占53.4%、收入充足還能存錢或投資占28.1%，而需要向外借貸或依靠家人支援比率為18.5%。

日前經濟部召開電價費率審議會，考量電價調漲可能引發國際經濟及物價波動隱憂，最後決議電價凍漲。而根據1111人力銀行調查顯示，有50.2%上班族感覺近一年來生活成本小幅上升但尚可應付，24.5%認為近一年來生活成本大幅上升已影響生活品質，另外20.3%直言沒有太大變化，另外5%反而開銷減少。

生活成本上升時，上班族又是如何調整生活習慣呢？調查結果顯示，只買折扣或比價後消費57.4%、減少購買高單價商品(3C、精品等) 43.1%、購買較便宜的自有品牌41.3%、減少娛樂活動(電影、演唱會、遊戲訂閱)40.1%以及減少外食/在家煮食32.3%，都是上班族最常開啟的省錢模式。

在物價高漲時代，有超過半數(55.6%)的人正考慮從事額外兼職，21%目前同時擁有正職及兼職工作，另有23.4%表示沒有兼職打算。1111人力銀行資料庫顯示目前有高達12萬7千多筆兼職工作機會，包括餐廳旅館、零售門市、長照人員、家事打掃、快遞貨運、健身教練、診所藥師等，職缺需求多元，時薪從190元-800元都有，歡迎想要多賺外快的上班族積極應試，利用閒餘時間為自己填充荷包。

而進一步問及工作與生活能否感到平衡時，43.7%有時會感到失衡、20.4%坦言工作影響生活品質、僅29.5%能夠合理安排時間，還有6.4%生活壓力已影響到工作表現。

1111人力銀行公關經理莊雨潔指出，現代人工作壓力大，如何學習放鬆自己是職場必修課，根據交叉分析結果顯示，上班族舒壓管道不盡相同，獨居上班族偏好透過運動/健身來達到身心放鬆，與家人(父母/手足)同住者則喜歡大吃美食療癒自己，與伴侶同住的人則喜歡追劇/電玩/看電影，而育有子女的上班族則最常安排旅遊/戶外活動。

莊雨潔表示，近期一部以探訪女性婚後現況的寫實劇引發廣大網友共鳴，不少人紛紛對號入座，根據統計2024年，台灣男性初婚年齡已超過32歲、女性逾31歲，都創下史上最晚初婚紀錄，兩性面對婚姻的現實與無奈，不管是童話故事的結束，還是開啟幸福人生篇章，為自己的選擇負責，才是心態成熟的大人。

上班族 單身

延伸閱讀

聚恆表後儲能示範案場實測節費達37% 助企業迎戰未來高電價

李玉璽32歲生日攜粉做公益 笑認童年夢想當上班族

六大離職原因排行出爐！「這原因」讓上班族撐不下去想走人

大逆轉 電價審議委員會拍板電價凍漲

相關新聞

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

不婚不生 快樂一生？單身生活品質82.1分 幸福感更高

1111人力銀行全民育兒壓力暨幸福感調查顯示，單身上班族自評生活品質為82.1分，育有子女的上班族則自評為73.3分，顯...

只能養活自己！不婚問題大 六成三屬「恐婚族」

去年台灣結婚對數下滑到12.3萬對，國人不婚不生是個大問題。根據yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」發現，目前未婚...

春日之舞／白樵｜我的肢體劇場認同

早期街舞予我許多（表演慾的滿足、自信建立、校園社群的人氣名聲、突破學生或社畜同溫層，得以間或管窺宛若希臘神話，囚困半人半獸龐雜迷宮的演藝生態），卻也帶來許多限制。 【精彩語錄】 一具渴望陰性舞風的身體如我，棲身，逼仄穿梭在由外部偏見，歧視或社會規範所內陷凹製而成的雙生巨型迷宮裡……

金玉涼言

小時候，怕成長比別人慢；長大後，怕老化比別人快。

【生活點滴】廖文麗／老戲院吹熄燈號

就在今年年初，得知住家附近的二輪電影院將正式歇業，遂買了票，進了黑漆漆的戲院。觀眾比想像中少，我坐在角落，看著偌大空蕩的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。