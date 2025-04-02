不婚不生 快樂一生？單身生活品質82.1分 幸福感更高

1111人力銀行全民育兒壓力暨幸福感調查顯示，單身上班族自評生活品質為82.1分，育有子女的上班族則自評為73.3分，顯示現代父母不好當。而上班族主要的壓力來源，首要是應付房租房貸等生活開銷，其次是物價上漲，有五成三受訪者表示收支剛好平衡，一成八需要借貸或靠家人支援。

調查上班族主要的壓力來源為：生活開銷72.4%(房租/房貸/水電等)、物價上漲62.2%(食材/日用品)、退休規劃存款不足35.3%、子女教育支出(27.9%)以及健保醫療費用增加(25.1%)。

進一步問及每個月收入能否應付生活開銷？結果顯示收支剛好平衡的占53.4%、收入充足還能存錢或投資占28.1%，而需要向外借貸或依靠家人支援比率為18.5%。

日前經濟部召開電價費率審議會，考量電價調漲可能引發國際經濟及物價波動隱憂，最後決議電價凍漲。而根據1111人力銀行調查顯示，有50.2%上班族感覺近一年來生活成本小幅上升但尚可應付，24.5%認為近一年來生活成本大幅上升已影響生活品質，另外20.3%直言沒有太大變化，另外5%反而開銷減少。

生活成本上升時，上班族又是如何調整生活習慣呢？調查結果顯示，只買折扣或比價後消費57.4%、減少購買高單價商品(3C、精品等) 43.1%、購買較便宜的自有品牌41.3%、減少娛樂活動(電影、演唱會、遊戲訂閱)40.1%以及減少外食/在家煮食32.3%，都是上班族最常開啟的省錢模式。

在物價高漲時代，有超過半數(55.6%)的人正考慮從事額外兼職，21%目前同時擁有正職及兼職工作，另有23.4%表示沒有兼職打算。1111人力銀行資料庫顯示目前有高達12萬7千多筆兼職工作機會，包括餐廳旅館、零售門市、長照人員、家事打掃、快遞貨運、健身教練、診所藥師等，職缺需求多元，時薪從190元-800元都有，歡迎想要多賺外快的上班族積極應試，利用閒餘時間為自己填充荷包。

而進一步問及工作與生活能否感到平衡時，43.7%有時會感到失衡、20.4%坦言工作影響生活品質、僅29.5%能夠合理安排時間，還有6.4%生活壓力已影響到工作表現。

1111人力銀行公關經理莊雨潔指出，現代人工作壓力大，如何學習放鬆自己是職場必修課，根據交叉分析結果顯示，上班族舒壓管道不盡相同，獨居上班族偏好透過運動/健身來達到身心放鬆，與家人(父母/手足)同住者則喜歡大吃美食療癒自己，與伴侶同住的人則喜歡追劇/電玩/看電影，而育有子女的上班族則最常安排旅遊/戶外活動。

莊雨潔表示，近期一部以探訪女性婚後現況的寫實劇引發廣大網友共鳴，不少人紛紛對號入座，根據統計2024年，台灣男性初婚年齡已超過32歲、女性逾31歲，都創下史上最晚初婚紀錄，兩性面對婚姻的現實與無奈，不管是童話故事的結束，還是開啟幸福人生篇章，為自己的選擇負責，才是心態成熟的大人。