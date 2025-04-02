只能養活自己！不婚問題大 六成三屬「恐婚族」

去年台灣結婚對數下滑到12.3萬對，國人不婚不生是個大問題。根據yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」發現，目前未婚且無子女者，高達六成三不想結婚， 首要原因自認收入只能養活自己，其次是找不到理想對象，買不起房排名第三。

yes123求職網調查發現，若目前仍「未婚且無子女」，其中62.8%表示，心中「沒有」結婚計畫；其餘37.2%則表示，心中仍「有」結婚計畫。不論是否為「恐婚族」，合計有83.6%的未婚上班族在進入職場後，「曾經」被家人關切過「結婚進度」：其中53%是「有感受到壓力」；30.6%是「沒有感受到壓力」。

在可複選情況下，對於「沒有」結婚計畫的人來說，主要原因依序為：「自認收入只能養活自己」(66.5%)、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」(60.5%)、「買不起房子」(50.6%)，以及「喜歡一個人自由自在的生活」(44.3%)、「工作不穩定，不想拖累另一個人」(38.9%)。

其他不婚的理由，又分別是：「自認存款少，結婚基金不夠」(34.7%)、「週遭親戚朋友的婚姻不美滿，擔心離婚收場」(25.7%)、「事業心重，職涯目標未完成前不婚」(21.9%)，以及「自認不懂與公婆、岳父母的相處之道」(18.3%)、「有家人要長期照顧，不想拖累另一個人」(15.3%)。

若有結婚計畫，「結婚基金」預定要存到多少，兩人才會考慮步上紅毯的另一端？此次調查結果則顯示，平均「至少」需要72.4萬元；其中甚至有兩成四(24.2%)認為，目標要存到「百萬元(含)以上」。

而且若以「官方經常性薪資」約4.7萬元估算，恐怕要花上大概15個月的時間「不吃不喝」，才能完成這個目標。

再由此數據進一步推算，像是2024年全國結婚的佳偶，總數達12.3萬對，假設每對新人平均預算為72.4萬元，估計一年在台灣，結婚商機就可高達891億元。