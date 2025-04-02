快訊

開放山林後黑鷹直升機被當小黃 搜救求償僅一件成功

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

聽新聞
0:00 / 0:00

只能養活自己！不婚問題大 六成三屬「恐婚族」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國人結婚對數一年比一年少，結婚喜餅市場也大受影響。圖/本報資料照片
國人結婚對數一年比一年少，結婚喜餅市場也大受影響。圖/本報資料照片

去年台灣結婚對數下滑到12.3萬對，國人不婚不生是個大問題。根據yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」發現，目前未婚且無子女者，高達六成三不想結婚， 首要原因自認收入只能養活自己，其次是找不到理想對象，買不起房排名第三。

yes123求職網調查發現，若目前仍「未婚且無子女」，其中62.8%表示，心中「沒有」結婚計畫；其餘37.2%則表示，心中仍「有」結婚計畫。不論是否為「恐婚族」，合計有83.6%的未婚上班族在進入職場後，「曾經」被家人關切過「結婚進度」：其中53%是「有感受到壓力」；30.6%是「沒有感受到壓力」。

在可複選情況下，對於「沒有」結婚計畫的人來說，主要原因依序為：「自認收入只能養活自己」(66.5%)、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」(60.5%)、「買不起房子」(50.6%)，以及「喜歡一個人自由自在的生活」(44.3%)、「工作不穩定，不想拖累另一個人」(38.9%)。

其他不婚的理由，又分別是：「自認存款少，結婚基金不夠」(34.7%)、「週遭親戚朋友的婚姻不美滿，擔心離婚收場」(25.7%)、「事業心重，職涯目標未完成前不婚」(21.9%)，以及「自認不懂與公婆、岳父母的相處之道」(18.3%)、「有家人要長期照顧，不想拖累另一個人」(15.3%)。

若有結婚計畫，「結婚基金」預定要存到多少，兩人才會考慮步上紅毯的另一端？此次調查結果則顯示，平均「至少」需要72.4萬元；其中甚至有兩成四(24.2%)認為，目標要存到「百萬元(含)以上」。

而且若以「官方經常性薪資」約4.7萬元估算，恐怕要花上大概15個月的時間「不吃不喝」，才能完成這個目標。

再由此數據進一步推算，像是2024年全國結婚的佳偶，總數達12.3萬對，假設每對新人平均預算為72.4萬元，估計一年在台灣，結婚商機就可高達891億元。

求職 結婚

延伸閱讀

父抱枕蓋臉致死4月大男嬰遭棄屍、母涉詐領育兒津貼3年 離婚才全案曝光

怕孩子影響到公公休息...婆婆要她少回家 網勸看開：還有這種好事？

前樂天女孩李芳離婚變「單身媽咪」　外野手尪邱丹酒駕自毀前程：不怪任何人

遺產不想給媳婦…婆婆竟叫長子盜領過世兒子存款！律師：2人都犯罪

相關新聞

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

不婚不生 快樂一生？單身生活品質82.1分 幸福感更高

1111人力銀行全民育兒壓力暨幸福感調查顯示，單身上班族自評生活品質為82.1分，育有子女的上班族則自評為73.3分，顯...

只能養活自己！不婚問題大 六成三屬「恐婚族」

去年台灣結婚對數下滑到12.3萬對，國人不婚不生是個大問題。根據yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」發現，目前未婚...

春日之舞／白樵｜我的肢體劇場認同

早期街舞予我許多（表演慾的滿足、自信建立、校園社群的人氣名聲、突破學生或社畜同溫層，得以間或管窺宛若希臘神話，囚困半人半獸龐雜迷宮的演藝生態），卻也帶來許多限制。 【精彩語錄】 一具渴望陰性舞風的身體如我，棲身，逼仄穿梭在由外部偏見，歧視或社會規範所內陷凹製而成的雙生巨型迷宮裡……

金玉涼言

小時候，怕成長比別人慢；長大後，怕老化比別人快。

【生活點滴】廖文麗／老戲院吹熄燈號

就在今年年初，得知住家附近的二輪電影院將正式歇業，遂買了票，進了黑漆漆的戲院。觀眾比想像中少，我坐在角落，看著偌大空蕩的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。