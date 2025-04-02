「理工男」也能當擇偶條件？她不解特質 網曝優點：生活也能SOP

「理工男」的特質是什麼呢？一名女網友發文，她好奇為何很多女性在選對象時，指定要「理工男」呢？對此，不少網友分析了理工男的優缺點，優點諸如「工作穩定、安全感、可以溝通」，但缺點也有「容易出軌」，建議還是要因自身條件慎選。

一名女網友在Dcard發文，不解為何有很多女生在選對象時指定要「理工男」，她認為說要選「有錢」的還比較直接，一開口就是要選理工男讓她覺得很丟臉，也很好奇理工男有何特質。

此文一出，不少網友提出理工男的優點，「理工男比較像是性格方面的比喻，思考理性，可以溝通，不亂發脾氣，交友環境跟就業環境單純」、「工作很穩定兩點一線，會講自己聽不懂的東西很厲害，因為身邊都是男生比較不會花心，看起來乖乖的、讓人有安全感，比較樸素，呆呆的很可愛，很乾淨」、「薪水跟家境差不多比較合，而且感覺可以一起對生活空間和習慣做定義，SOP跟流程優化，邏輯也比較清晰」。

但也有網友提出了理工男的缺點，「理工男要慎思吧，約砲嫖妓出軌，滿多都理工男的，挑選伴侶還是要找適合的，個性比較重要」、「網路很多出軌的都是已婚理工男」。

也有網友分享這些女性的心理，認為她們想要「條件」和「主動權」，「個人認為就是條件而已，如果找得到的話，真的沒差耶」、「沒有相對的家世所以自己知道不能指定要富二代或公司高級主管，自尊心高怕對方出軌，不敢選會上鏡頭的或明顯外觀太醒目的，想要對感情有掌控權」。