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老婆和男閨密泡溫泉 稱對方「姐妹」！全網見1反應喊：不單純

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，老婆從大學就有一個同志男閨密，近期發現2人居然去泡溫泉，追問是否為大眾池，老婆竟遲遲開不了口，讓他懷疑是否有鬼？示意圖／Ingimage
一名男網友表示，老婆從大學就有一個同志男閨密，近期發現2人居然去泡溫泉，追問是否為大眾池，老婆竟遲遲開不了口，讓他懷疑是否有鬼？示意圖／Ingimage

你會讓老婆單獨跟男閨密去泡湯嗎？一名男網友表示，老婆從大學就有一個同志男閨密，近期發現2人居然去泡溫泉，追問是否為大眾池，老婆竟遲遲開不了口，讓他懷疑是否有鬼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「老婆跟男閨蜜一起泡溫泉，妥當嗎？」為題，指出老婆在大學時期，就有一個很要好的男同志閨密，2人常常單獨出門，因為老婆去哪都會報平安，一直都讓他很放心。

這名男網友進一步說明，某次發現他們兩人一起去泡溫泉，他追問是否泡大眾池？老婆卻支支吾吾不開口，只說「你也知道他只喜歡男生嘛，我把他當姐妹看待」，雖然他相信老婆，但這件事還是有點耿耿於懷，好奇大家怎麼看？

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「支支吾吾就很怪」、「有支支吾吾就是有鬼」、「泡溫泉太扯了…」、「你知道很多假gay其實是雙嗎？」、「如果是鐵gay，鬼才想看女生裸體」、「你說綠色是你最愛的顏色」、「男同才不會跟女生泡溫泉！光是看到異性裸體就會不舒服了，還泡溫泉」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「以我自己而言，不論那位男閨密是不是gay，我都不能接受自己的老婆和我以外的生理男泡裸湯，更不用說單獨」、「婚後異性朋友間的關係本來就必須有更明確的邊界，男生女生都一樣，這是對另一半和婚姻關係的尊重」、「不管對方性向，男女不能拿捏好分際，早晚都要出事，尤其結婚除了對雙方負責外還有家庭」。

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