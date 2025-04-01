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她抱怨男友愛愛要求「2高難度姿勢」！一票網友看傻：A片是演戲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期和男友發生關係時，對方竟要求她做出2種A片才會出現的高難度姿勢，讓她相當不滿。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期和男友發生關係時，對方竟要求她做出2種A片才會出現的高難度姿勢，讓她相當不滿。示意圖／Ingimage

許多人DIY時都會看A片，一名女網友分享，近期和男友發生關係時，對方竟要求她做出2種A片才會出現的高難度姿勢，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友把A片姿勢用在我身上」為題，指出男友交過3任女友，每一任都有發生過關係。近期她和男友愛愛時，男友要求她做出2種在A片才會出現的高難度姿勢，還語出驚人的表示「這個姿勢不是最基本的嗎？不都會？」，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，後來心裡有疙瘩，決定跟男友攤牌，直言「姿勢我可以學，但不要用一副這不是很基本、怎麼不會的態度？A片看太多或前女友會做這些，不代表我本來就要會！」甚至叫男友做一次自己要求的姿勢，對方才反省過錯。

貼文一出後，多數網友都表示「講話不經大腦真的會令人生氣」、「有職場老鳥霸凌菜鳥的氛圍，也是夠厲害的…男方也真不夠貼心，這事應該是要引導對方，而不是一副用主管的態度」、「A片是演戲，真的很討厭有人想把A片用在現實生活欸！不是每個人都可以這樣做欸，如果希望他生殖器能跟A片一樣大，他辦得到嗎？」、「真的要自己做過才知道多蠢」、「感覺妳男友不太尊重人」。

此外，也有老司機說明A片許多姿勢是要顧及到機位與拍攝角度，舒適度絕不是第一考量，「你們又不是要拍A片，妳可以這樣跟妳男友說」、「我也會用A片姿勢，但我會關心我女友有沒有舒服到，有一些A片姿勢很爽的！」

DIY Dcard 男友

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