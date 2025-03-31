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怕孩子影響到公公休息...婆婆要她少回家 網勸看開：還有這種好事？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的婆婆要他們少回家，因為怕2歲半的孩子影響到身體不好的公公休息。圖/ingimage
一名女網友的婆婆要他們少回家，因為怕2歲半的孩子影響到身體不好的公公休息。圖/ingimage

該如何調適不能回婆家的心情呢？一名女網友發文，稱她的婆婆要他們少回家，因為怕2歲半的孩子吵到身體不好的公公休息，讓她感到既難過又生氣，有一種被「嫌棄」的感覺，對此，網友們勸她想開點：「這樣反而是好事耶，省得要應付公婆」。

一名女網友在Dcard發文，表示她2歲半的孩子被醫師判定要做「早療」，之前帶小孩去公婆家，婆婆向老公傳達，希望他們「少回家」，因為公公看到孩子不叫，晚上都會睡不著覺，加上公公身體本來就不好，所以要他們少來婆家。

原PO表示，她既傷心又生氣，孩子身心發展較慢，家人們應該要多幫助孩子，而不是像婆家這樣「眼不見為淨」，有一種被婆家「嫌棄」的感覺，但老公並未有太大反應，她不知道如何調適心情，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸原PO看開，不回去反而是好事，「雖然理由讓人不是很舒服，但我覺得或許這樣反而是好事耶，省得要應付公婆，且還要顧慮東顧慮西，不用回去就不用這些多好」、「不要生氣，往好的方面想，不用花時間回去公婆家，他們不會，也沒有權利插手妳兒子的治療方式，與其跟他們生氣，不如把重心放在陪伴妳兒子」、「這種好事我一定徹底執行，不用拿熱臉去貼人冷屁股」。

也有網友建議不要太在意公婆的想法，「很多女生都很在意公婆對自己或小孩的想法，建議根本不需要在意，因為公婆對媳婦很難會有好感，畢竟妳是別人的小孩，所以不期待就不受傷害」、「妳不要嫌棄自己兒子就好，管別人講什麼」。

兩性關係 婆媳紛爭

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