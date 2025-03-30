老公只聽媽媽的話 老婆電話卻不接不回！她怨：媽寶娶我幹嘛

婚姻是人生大事，若是不幸嫁給「媽寶」，那未來的婚姻生活會相當辛苦。有人妻抱怨，老公凡事聽從母親，對她的需求卻總是敷衍應付。從寄信、打電話到修電扇，大小事都顯示丈夫「只聽媽媽的話」，讓她氣得決定封鎖對方電話，讓他也嚐嚐「沒人接電話」的滋味。

一名人妻近日在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，早上丈夫出門前交代她幫忙寄信，她照辦後又立刻趕去工作。沒想到到店面沒多久，接到對方電話要求幫忙通知第四台客服，只因婆婆打電話抱怨「沒電視看」，讓她心中火氣大爆發，因為這不是第一次她感受到「自己總是被擺在次要位置」。

原PO指出，丈夫接到媽媽的電話總是秒接秒回，媽媽有任何事他也會馬上處理；反觀自己打電話經常被無視，甚至一連打十幾通都不接，就算交代簡單事情，也總被以「很累」或「忘記」來推託。她憤怒表示，「他媽叫他修東西立馬修，我說要修東西就拖兩個月」、「我留言提醒他都不看，還要我怎樣提醒？」

原PO更舉例過往經歷表示，曾提前提醒丈夫暑假前要修理孩子房間的電風扇，但對方一再拖延，害孩子整整一個暑假吹不到風，最後還是她忍無可忍自己去買新的。如今丈夫竟然為了讓婆婆能看電視，立刻打來指使她處理，讓原PO徹底心寒。

最後她怒喊，「現在開始我也會累，自己的事自己處理，不然就叫媽媽處理！」並決定封鎖丈夫的電話，「讓他體會打電話沒人接的感覺」。

網友們看完貼文，紛紛留言力挺，「其實他是故意不接妳電話、不看妳訊息的，與其說妳是老婆，不如說妳是他的下屬，這樣想所有的事情就合理了」、「妳沒有辦法阻止他當媽寶，但是一定有辦法解決他不解決的問題，不需要內耗，例如通知他東西壞了一次就夠了，給他一個期限完成，如果沒有就花錢找人修理」、「媽媽的寶貝、別想他會為了妳而有所改變、只有自己自立自強」。