母情勒要她回家掃墓「大嫂能妳怎不能？」 害人妻慘被老公罵

清明連假將至，不少家庭會準備掃墓祭祖，若是依照習俗，出嫁的女兒通常不需回娘家掃墓，然而有人妻抱怨自己遭娘家媽媽情緒勒索的經歷。原PO表示，因先生安排返回婆家掃墓，自己則需在家照顧孩子，早已多次婉拒回娘家的要求，卻仍遭母親不斷施壓，甚至引發家庭紛爭。

根據原PO在「爆料公社」的貼文指出，近日她已多次告知母親，周末已有安排，無法回娘家掃墓，但媽媽仍不斷質疑與逼迫，「妳老公回去幫婆家掃墓，妳不也要回來家裡幫忙掃墓嗎？小孩帶回來我顧啊，妳哥的老婆也回她娘家掃墓，怎麼就妳不能回來？」更語帶責備地指她，「不要這麼懶」。

當原PO語氣變得不耐後，母親卻改以軟性情勒方式試圖說服，「我準備很多妳喜歡的要煮給妳吃，還訂了龍蝦喔，妳不回來會被妳嫂吃掉喔。」原PO回應，「就給她吃啊，我無所謂」，反而讓母親情緒爆發、直接掛電話。

讓原PO最難以接受的是，母親還私下聯絡她的丈夫，謊稱她是因為「不想坐火車」才推辭回娘家，甚至要求丈夫「別回婆家掃墓，全家載回娘家讓她請」，結果導致丈夫也被捲入其中，氣憤之下與原PO發生爭執。

貼文最後，原PO感嘆，「為什麼每次都要把我家搞得一團亂，然後才在說都是為我好？」她更揭露與母親感情本就不睦，當年出嫁時媽媽還「開心潑整桶水」，如今反而因為無法從媳婦那邊得到關愛，才又將注意力轉向她，讓原PO倍感壓力。

其他人紛紛留言，「掃墓是藉口，老人家只是要大家團聚的感覺」、「我小時候家裡掃墓，沒有一個姑姑回來過，現在我家掃墓，我也不會要嫁出去女兒回來」、「妳媽想妳了」、「妳老母就是想妳，想要看一下自己的女兒，好難」、「媽媽既然開口了，就挪出時間，有空就回家」。