抹黑造謠、無縫接軌都上榜！5大討人厭前任行為 第1名被批「恐怖情人」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「討人厭前任行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大討人厭前任行為。

對許多人而言，「前任」始終是一個難以忽視的存在，無論是自己的，還是另一半的；分手後，有人選擇體面告別，但也有人難以瀟灑放下，甚至因而死纏爛打、造謠生事，讓人避之唯恐不及。究竟網友心目中最無法接受前任做出哪些行為呢？一起來看看吧！

「死纏爛打求復合」網直呼太自私 「抹黑造謠」難以澄清令人心力交瘁

▲ 網友熱議TOP5討人厭前任行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對討人厭前任行為的討論，發現以「死纏爛打求復合」最受熱議，不少網友提到，若是在自己已明確表達想劃清界線的情況下，前任卻仍頻頻打擾，實在令人不勝其煩，舉例「不斷發訊息、找機會見面，對方只會越來越抗拒」、「越糾纏，越適得其反」。

日前便有媒體報導，一名男子在半夜至前女友家門前自彈自唱情歌，深情求復合，豈料前任直接轉身離去，引起網友熱烈討論，不少人批評男子此舉「只想表達自己，不在乎別人感受」，更對女方反應表示理解「這種行為分的對」、「半夜三點這樣搞，還帶人來拍，難怪被甩」，直呼根本就是「恐怖情人」。

此外，在分手後「抹黑造謠」、大說前任壞話，甚至惡意編造不實謠言的行為也令許多人直呼不可取，如「分手後還到處造謠說我欠他20萬」、「先出軌卻跟共同朋友賣慘說自己才是受害者」等等，都引起深刻共鳴。

針對此情形，有網友認為「只要自己不是那樣的人，就不用隨之起舞，甚至不用理會，只要專注在自己所愛的人身上就好」，但也有人指出「清者自清就是個笑話，三人成虎才是真實世界的規則」，喊話「被抹黑不要忍氣吞聲，反駁就對了」。

「無縫接軌」的行為同樣受到熱烈討論。即使當事人在戀愛期間並未出軌，但若剛分手後便迅速結識並與新歡交往，難免讓人心中不適，懷疑對方是否早在戀愛期間便別有二心。

有網友說道「空窗期是對前任最起碼的尊重，無縫銜接只能證明在一起的時候就蠢蠢飲動」，引起正反討論，支持的留言認為「無縫銜接的問題是他可能早就有預謀分手，確定找好下一個就立馬分」，質疑「是不是早就有出軌的想法， 但礙於道德無法行動」。

但另一派網友則提出「要看分手的原因吧，對方一直都很爛還要什麼空窗期」，更有人反問「為什麼分手還要尊重前任」，認為分手後彼此的感情狀態就不應再受約束。

以上這些惱人的前任行為，你是否也曾遇過呢？或是你還有更誇張的經歷呢？有人認為分手後應該互不干涉，也有人相信仍能與前任維持友好關係。但無論立場如何，最重要的還是尊重彼此的選擇，適時放下，才能擁抱新的機會，遇見更適合自己的對象。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「討人厭前任行為」相關討論則數。

觀測期間： 2024/11/20-2025/02/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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