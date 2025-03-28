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第一次約會就約回家！關鍵時刻正妹「1舉動」他驚：毛毛的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友自爆交友軟體上認識的正妹，邀約回他家發現對方有怪異的行為。 示意圖／ingimage
一名男網友自爆交友軟體上認識的正妹，邀約回他家發現對方有怪異的行為。 示意圖／ingimage

順利的太詭異？一名網友在Dcard分享近日在交友軟體認識了一位正妹，不僅外貌無可挑剔，重點是非常熱情。見面後態度依舊主動，就這樣順利的邀約回到原PO家中，正當兩人越靠越近時，一通電話打破曖昧的氣氛，更怪的是女方接完電話神情變得嚴肅並馬上離開，事後則直接人間蒸發，種種行為讓他不禁懷疑「她是真的有急事，還是從一開始，她的目標根本就不是普通的約會」。

原PO表示近日在交友軟體配對到非常完美的女生，最驚訝的是她的回覆速度很快，還會主動找話題聊，聊沒幾天女生就提議出門吃飯。見面時，對方比照片還漂亮，穿著一件黑色貼身洋裝，妝容精緻，他坦言「完全是我平常不太可能認識到的類型」。而且女方態度主動，不僅會有意無意地靠近，還會用很曖昧的語氣說話。飯後對方積極的問下一站，愣住的原PO試探性地邀請對方到原PO住家，沒想到她直接答應。

到家後閒聊幾句女生走到窗邊，若有所思地看著外面。雖然原PO疑惑但也沒多想，氣氛逐漸變得曖昧，正要吻上去時女方的手機突然響起。輕鬆愉悅的表情變得嚴肅不安，只聽到她壓低聲音說「我馬上就走」，幾乎沒給反應時間就匆匆離去。原PO回頭打開交友軟體才發現對方帳號已經消失，聊天紀錄也變成「此用戶不存在」。Instagram變成了私人帳號，大頭貼也換掉了。種種情境讓原PO坦言「現在回想起來，我還是覺得有點毛毛的」。

貼文曝光後過來人搖頭，「好恐怖喔。你也真大膽，第一次見面就去你家」、「以為是靈異故事，結果是失敗的仙人跳」、「正妹不會平白無故貼普男，很好判斷的一個邏輯」、「突然覺得世界好可怕，男生女生都要保護好自己」。後來原PO也再更新，問了警衛當天狀況，對方臉色超微妙，還讓他調了監視器畫面，那天其實有穿黑色衣服的一群人試圖闖入，警衛甚至還問原PO「是不是有黑道在追」。

交友軟體

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