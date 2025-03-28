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被婆婆逼擠菜市場！人妻怕不配合會惹老公不爽 網傻眼：最雷隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名人妻抱怨清明節婆婆總指使她幫忙。 示意圖／Ingimage
近日一名人妻抱怨清明節婆婆總指使她幫忙。 示意圖／Ingimage

婆媳關係本就是千古難題，如再遇上老公是雷隊友簡直是悲劇。一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，婆婆去年清明節都要她早起去菜市場買食材幫忙，今年雖未使喚，但如果清明節不主動配合先生還會不爽。貼文下方網友傻眼「妳不用去消化他的情緒，老公不高興就請他去準備」。

原PO感嘆有時候真的也許要當個「壞媳婦」。去年清明，婆婆給她三千元要她準備春捲和其他拜拜的東西，一早天還沒亮就要起床，先是忙東忙西，還要趕上班，回想當時其他人都坐在客廳看電視吃早餐，那些不用上班的人連一句問候「需要幫忙嗎」都沒有。

今年婆婆本來沒有要原PO幫忙，想找大媳婦準備，還拿東西給對方示好，沒想到依然被拒絕，最終婆婆不僅沒有拿任何東西討好自己，原PO卻還是要負責準備，她補充即使自己不願意，「媽寶男」先生也會因為她的不配合不滿，因此她今年依然要去擠菜市場、排春捲皮。

貼文曝光後不少人狂勸「最爛的隊友就是這種人，想當媽寶，卻不肯幫老婆」、「就讓媽寶不爽啊，清明節過了就沒事了，今天幫忙一次，注定每年都要幫忙」、「壞媳婦上身，這樣身心會比較舒坦些」、「讓婆婆跟媽寶好過就是跟自己過不去，反正他們都這樣了，媽寶孝順讓媽寶做」、「大嫂完全是妳的人生教科書啊！妳怎麼沒有好好學學人家」、「要學會拒絕，在婆家沒有任何事情是媳婦應該要做的」。

婆媳紛爭 清明節 臉書

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