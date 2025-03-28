快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

聽新聞
0:00 / 0:00

「你不愛我了、我離開」 人夫心煩妻說話方式：難忍陰陽怪氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨妻子說話總愛扣上莫須有的事。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨妻子說話總愛扣上莫須有的事。 示意圖／ingimage

夫妻之間出現溝通矛盾該怎麼坦白？一名網友在Dcard發文求助，自己很愛妻子，然而對方總愛用一些不明所以的語氣問問題讓他非常煩躁。明明好好說話就可以得到的答案，一定要添上莫須有的事，總讓心中的無名火默默燃燒起來，對此他忍不住抱怨：「好好說話可以嗎？」

原PO表示妻子在一些簡單的表達上總讓他感到不舒服。舉例來說，兩人起小口角，她就會說「那我走、你不愛我了、我離開」，本來還沒生氣，聽到這句馬上就上火變成吵架。他委屈道，「我愛她，我是絕對不會開口說要分離的這種話，真的說出口，也就是真的想走了」，因此實在不能接受這樣慎重的事，被輕蔑的掛在嘴邊，卻被妻子視為大驚小怪。

他補充，自己的財產一直是透明的，財務由他管，但開銷收入都會讓妻子知道。然而對方有時卻會略帶輕佻的口吻說「寶寶我們存款多少了，你是不是不想跟我說，是不是不想讓我知道」，聽到這個他也會很生氣，手機已經隨便看、帳戶入帳多少都會擷圖，不明白為什麼一定要這樣講話。自認脾氣不錯、有耐心的他，對此感到相當困擾，「這種類似原則問題，我就沒辦法忍受顛倒黑白，或是陰陽怪氣」，為此發文詢問網友有沒有適合的溝通方式。

貼文曝光後不少網友搖頭，「人是會變的，女人永遠要哄。她不是無理取鬧，只是想知道你還愛不愛她」、「就一個想要無時無刻被甜言蜜語包圍的公主，遇到一個直腸子的漢子」、「你在認真什麼，她就開玩笑耍賴撒嬌一下而已啊，明明哄哄就沒事了」。

不過也有網友共鳴「她這樣講話也會讓我覺得很煩，手機都給對方看了想問什麼就直接問吧…也有點像爸媽情勒」、「我是很受不了這這種人啦，好好講話很難嗎」、「真的完全沒辦法忍受用試探跟情緒勒索來穩定、提高自己的主權」、「心理狀態要多不穩定才需要整天講這些」。

兩性關係 夫妻關係

延伸閱讀

遊日見「1條小毛巾」佔4空位 台灣媽跟日本妹爭論反挨轟：難怪被討厭

話中有話？職場老鳥總用「4字」質問 過來人共鳴：耳朵快長繭

從不過問成績…女兒傷心「不被在意」 母錯愕：和孩子相處好困難

被大媽插隊不敢吭聲…正義男救援開罵！她自責：禮貌好無能

相關新聞

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

被婆婆逼擠菜市場！人妻怕不配合會惹老公不爽 網傻眼：最雷隊友

婆媳關係本就是千古難題，如再遇上老公是雷隊友簡直是悲劇。一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，婆婆去年清明節都要她早起去菜市場買食材幫忙，今年雖未使喚，但如果清明節不主動配合先生還會不爽。貼文下方網友傻眼「妳不用去消化他的情緒，老公不高興就請他去準備」。

「你不愛我了、我離開」 人夫心煩妻說話方式：難忍陰陽怪氣

夫妻之間出現溝通矛盾該怎麼坦白？一名網友在Dcard發文求助，自己很愛妻子，然而對方總愛用一些不明所以的語氣問問題讓他非常煩躁。明明好好說話就可以得到的答案，一定要添上莫須有的事，讓心中的無名火默默燃燒起來，對此他忍不住抱怨「好好說話可以嗎」。

房子登記男友媽名 她拒幫繳房貸斬斷姻緣：嫁給他爸媽會哭

住男友的房子還要繳租金？一名女網友在Dcard分享和男友因為房貸問題起了爭執。雙方家裡都有一間房，男友希望原PO能住在他家，卻又要她一起貸款，問題是那間房是在男友和男友媽名下，商量還錢給媽媽把名字改成她的就願意分擔，又被男友拒絕，這讓她非常傻眼最終以分手收場。

昨日之書／歷經養女與婚變 蕭颯體認人生不全然是喜劇

蕭颯站在工作室大樓騎樓下，隨著攝影記者引導揚起頭、轉角度，連身裙下雙腳在快門聲中不自覺一踮一踮，滿盈17歲的羞澀與靦腆。那麼纖細的踮晃韻律，彷彿疊合了逾半世紀前那位初寫作的少女，以及那愛情初綻的歡喜青春。

【話題徵文：下定決心做的小事】酷萌逸佳／從掃地開始

結婚後為了照顧家庭和孩子，看到某教育機構用當時「客廳即工廠」的概念，教導媽媽們在家創業，不但自己孩子有照應，也能幫助鄰居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。