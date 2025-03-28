房子登記男友媽名 她拒幫繳房貸斬斷姻緣：嫁給他爸媽會哭

住男友的房子還要繳租金？一名女網友在Dcard發文，道出她和男友因為房貸問題起爭執的經過。雙方家裡都有一間房，男友希望原PO能住在他家，要她一起貸款，問題是那間房是在男友和男友媽名下，她與男友商量還錢給媽媽，再把名字改成她的就願意分擔，卻遭男友拒絕，最終兩人以分手收場。

原PO透露兩人交往四年，本要邁入婚姻卻因房貸卡關。男方有家裡幫忙付頭期款的一間房，名字是男友跟男友媽媽兩人，原PO爸爸曾強調如果婚後要住在男友那間房，就不能要求女兒繳貸款，也提議可以住原PO爸給她的房子，一樣兩人平分水電瓦斯，不需要付房租。然而後續男友仍希望可以住他的房，原PO則認為房子沒有自己的名字卻要付貸款實在不合理。

她補充家中有四個小孩共五間房，除了父母自住的，另外四間平分給自己和上面三個哥哥，哥哥們和嫂嫂住在一起也只有讓嫂嫂平分開銷，沒有收任何租金。她曾提議把男友媽媽出的那一份頭期還款，房子退掉媽媽的名字改成自己的，當作夫妻倆一起打拚的房子，這樣她也願意一起繳房貸卻被拒絕。最終兩人因沒有共識分手，她苦笑「本來以為我家有房了，或是男友想一起買房我也準備好了，結果居然還是為了房子分手了」。

貼文曝光後網友紛紛大讚「房子有他媽媽的名字就是後患無窮」、「壓力測試下看到本性，結婚有契約就麻煩了」、「他是在找分母不是在找愛人，還好沒跟妳說把房子賣掉幫他還貸款」、「遺產親兄弟都會明算帳了，何況是夫妻。還好妳解脫了，辛苦了」、「只能恭喜妳離開這段關係，這種人不合趕快逃」、「還好分手了，這麼自私的人真的不用委屈自己」。

原PO後來更新進度，表示提分手當天她哭到完全吃不下飯，但她告訴自己：「不能就這樣嫁給他，我爸媽會哭。」因此下定決心結束這段感情。