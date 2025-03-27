柬埔寨人妻心寒勸世「千萬別住婆家」 網一看皺眉：同情婆婆

真的是婆家問題？一名柬埔寨人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文勸世，自從搬進婆家後又是被罵又是被趕，更列舉「三個事件」抱怨婆婆無情，感嘆「困難時期看清人性，婆婆不是媽，媳婦永遠是外人」，然而文章發布後網友一看卻皺眉，反挺婆婆「妳的問題比較大，連尊重都不懂」。

原PO透露，去年一月因陷入經濟困境先搬回婆家，起初處得不錯，語言文化都沒太大隔閡。直到住滿五個月，婆婆態度開始大轉，三不五時找碴，說話也越來越難聽。她表示偶爾就會拿冰箱食材煮飯，婆家也都沒說話，直到煮了一包冷凍螃蟹和牛排，就被冷嘲熱諷；還有一次見家裡有六箱泡麵，隨手拿了一箱就被婆婆罵「不問自取」沒家教。

另外先生也和婆家借了12萬做生意，一見生意有起色就急著趕她們搬出去。對此，先生希望等生意穩定再搬，婆婆卻回「這段時間沒收你們房租水電，你們也該自動一點了吧」，這讓原PO非常不滿，怒道「我們就是因為沒錢才回來住啊，不然誰願意寄人籬下受氣」，感嘆住進來時以為婆媳之間只要多體諒、溝通就好，如今才知道什麼叫做人情冷暖。

貼文曝光後網友反轟原PO「即便他人有幾萬箱的東西，都要問人家可不可以拿」、「沒問人家就拿人家一箱泡麵去房間放，感覺很差欸，是妳的錯」、「我開始同情妳婆婆了」、「其實妳婆婆沒有錯欸⋯基本尊重禮數要有啊」、「妳婆婆沒有欠妳們，她買的東西當然不能自由拿走，除非妳有問而她答應」、「妳可真是完美的演繹什麼叫作不要臉」。