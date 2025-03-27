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想放風過分嗎？已婚女想「獨旅」被丈夫指很奇怪 網鼓勵：放鬆很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在找到下一份工作前想去外縣市「獨旅」，未料丈夫卻表示「很奇怪」。示意圖／ingimage
一名女網友在找到下一份工作前想去外縣市「獨旅」，未料丈夫卻表示「很奇怪」。示意圖／ingimage

結婚後很難有自己的獨處空間。一名女網友發文，稱她結婚後很少有機會外宿，近日剛從工作崗位離職，希望在找到下一份工作前，能去外縣市「獨旅」放風休息，未料丈夫卻皺眉表示「很奇怪」，讓她忍不住質疑：「想要一個人的獨旅，很不可理喻嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己結婚5年了，育有一個四歲大的孩子，一家三口住在公婆家，多年來幾乎沒外宿過，在疫情初期被匡列，一起住院隔離才有機會外宿，除此之外只有一家人出去旅遊才能外宿。

原PO表示，近期她從原本工作崗位離職，希望在踏入下一份工作前，獨自一個人到外縣市走走，沒有兒子、丈夫和公婆，享受「獨旅」放風，未料丈夫聽聞後，竟皺起眉頭表示「這樣很奇怪」就離開了談話，丈夫的言行讓原PO感到不解，質疑一個人「獨旅」真的很過分嗎？

此文一出，不少網友鼓勵原PO獨旅，指出放鬆心情真的很重要，「不會奇怪，媽媽跟爸爸有時候也可以單獨放鬆一下」、「放鬆自己吧，我也是顧小孩關在家三個月沒出門了，還有時間的話真的可以自己走走，放鬆一下心情」、「不覺得奇怪，兩人相處彼此有空間跟時間放風是必須的」、「真的很能理解這種需要離開那個空間、喘口氣的感覺，想暫時抽離那個讓人喘不過氣的角色」。

也有網友猜測丈夫不希望她獨旅的原因，「妳老公只是不想單獨顧小孩吧」、「可能網路太多『假獨旅』偷偷跟小王去約會的事件，可以跟他回報，隨時開視訊通話，慢慢溝通」、「因為丈夫不能理解妳為何要離開家去獨旅，他會認為妳身為小孩的媽媽，身為爸媽的媳婦怎麼可以拋下家庭」。

兩性關係 獨旅 結婚

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