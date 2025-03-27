台積工程師女友吃飯踩雷！父母怒喊「1句」他傻住 網見狀挺不下去

一名29歲的男子與25歲的女朋友交往已經三年，然而，當他們第三次外出用餐後，男子的母親對女朋友的態度突然變得冷淡，並且隨後對父親持續施加影響，讓父親也對女朋友產生了偏見。儘管他們並未有過深度的互動，父母的反感卻逐漸加深，並以各種理由批評女友，這讓男子感到十分困惑，也不知道該怎麼辦。

男子在Dcard發文指出，母親經常以女朋友不願意來家裡住等理由指責她，並且用一些不太合邏輯的話語進一步加劇了矛盾。隨著時間的推移，男子開始感受到來自父母的情緒勒索，甚至被要求如果選擇結婚「就不要回家了」。這些情況讓他陷入兩難的境地，不知道該如何處理家庭與感情之間的矛盾。

在這樣的情況下，男子常常自覺自己像是豬隊友，無法有效調和兩邊的關係。儘管他也反思女朋友是否存在一些不成熟的地方，認為她在處理問題時有時缺乏理性，但他同時也認為父母在情緒管理上存在問題，這使得問題變得更加複雜。他常常感到自己處於一個難以取捨的位置，無論如何努力，都無法平衡兩邊的需求和期望。

對於為什麼父母會轉冷淡，男子表示第三次吃飯時，女友才被父母問問題。她詢問過年時能不能一年回娘家，一年在公婆家，另外也想要小孩跟著她姓，亦或者是可以不生小孩。還有吃飯時，女友也和媽媽表明了自己不喜歡洗碗，總之女友比較捍衛自己的權益，可能是這點踩到父母地雷。

男子目前在台積電工作，工時繁重，但他預計不久後能夠擁有一間屬於自己的房子。女朋友則每月賺取50K，性格溫柔，對他十分照顧，但同時她也希望自己能夠擁有更多的自由，不喜歡被過度約束。兩人都在北部工作，一周見面兩次，沒見面的時候則會進行視訊聯繫。然而，這樣的關係模式卻也帶來了不少挑戰，男子正困惑於如何處理家庭與感情之間的矛盾，並尋求解決的辦法。

此文一出後，網友幾乎都支持女方，「要結婚就不用再回家之類的，這不正好，成年人完全獨立，是我現在完全樂見這句話」、「實際上就是你爸媽比較傳統，你要嘛就自己想辦法說服你爸媽，要嘛就分手，不要委屈人家小姑娘了。」、「我想勸女友分手了，這個婆婆的個性高機率以後會有很大的婆媳問題，委屈自己配合不如不要結婚」。

也有人認為，「很明顯你扛不住，換十個女友也沒用，男生能幫女生在家人面前說話才能保護對方這是基本的」、「講點簡單實在的，你還不夠扛」、「這是你的人生！由你自己決定，不要後悔就好」、「所以，你做了什麼來維護你跟未來的老婆呢？」、「我看這情形，每個人都有問題」。