從不過問成績…女兒傷心「不被在意」 母錯愕：和孩子相處好困難

到底該麽做？一名母親在Dcard求救，透露女兒成績向來不錯，加上不希望給孩子太多壓力，她和先生不太會過問成績。近日女兒卻突然問起「為什麼父母都不要求成績，是不是其實不在意」，這讓原PO很不知所措，詢問該怎麼做才能讓女兒安心，「總覺得跟這種年紀的孩子相處真的好困難」。

原PO表示女兒今年升國二，一直以來主動積極也自律，以家長的角度也不希望給小孩太大壓力或成績至上的觀念，所以從未對成績有要求，但該給的鼓勵和獎勵沒少過，才藝、學習成績方面都有回饋，獎狀都有好好保存，重要的活動也從不缺席。然而不知道是因為升學壓力或是同儕關係，女兒吃飯時突然問，是不是因為不在意自己，所以爸媽都不問成績，突如其來的問題讓她非常錯愕。

她表示當下夫妻倆都愣住，想著為什麼女兒會有這樣的想法，不過也立刻強調父母的關愛，像是父母在意她的部分並非成績或表現，希望可以安撫女兒的情緒。雖然女兒後來就沒有再提及這件事，也覺得可能是因為青春期情緒變得敏感，但為人父母難免忍不住檢討自身是不是做得不好，是不是應該要再多關心課業、會不會讓女兒有太大的壓力等等。

貼文曝光後不少過來人給建議，「最簡單的道理而已，重視她所重視的東西」、「溝通真的很重要！妳女兒超棒會自己提，可以好好跟對方談談」、「我們家就完全沒在管，有時候就會有點不開心媽媽感覺好像不在乎」、「不一定跟同儕有關係，只是希望父母在意自己，有種並不被爸媽期待的感覺」、「有種我考得好不好他們不在乎的感覺，但是成績對她而言很重要，你們的要求她做到她可以做到的成績，這樣她也能獲得一種成就感」。