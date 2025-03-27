快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

從不過問成績…女兒傷心「不被在意」 母錯愕：和孩子相處好困難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親因不常過問成績被女兒質疑不在乎自己。 示意圖／ingimage
一名母親因不常過問成績被女兒質疑不在乎自己。 示意圖／ingimage

到底該麽做？一名母親在Dcard求救，透露女兒成績向來不錯，加上不希望給孩子太多壓力，她和先生不太會過問成績。近日女兒卻突然問起「為什麼父母都不要求成績，是不是其實不在意」，這讓原PO很不知所措，詢問該怎麼做才能讓女兒安心，「總覺得跟這種年紀的孩子相處真的好困難」。

原PO表示女兒今年升國二，一直以來主動積極也自律，以家長的角度也不希望給小孩太大壓力或成績至上的觀念，所以從未對成績有要求，但該給的鼓勵和獎勵沒少過，才藝、學習成績方面都有回饋，獎狀都有好好保存，重要的活動也從不缺席。然而不知道是因為升學壓力或是同儕關係，女兒吃飯時突然問，是不是因為不在意自己，所以爸媽都不問成績，突如其來的問題讓她非常錯愕。

她表示當下夫妻倆都愣住，想著為什麼女兒會有這樣的想法，不過也立刻強調父母的關愛，像是父母在意她的部分並非成績或表現，希望可以安撫女兒的情緒。雖然女兒後來就沒有再提及這件事，也覺得可能是因為青春期情緒變得敏感，但為人父母難免忍不住檢討自身是不是做得不好，是不是應該要再多關心課業、會不會讓女兒有太大的壓力等等。

貼文曝光後不少過來人給建議，「最簡單的道理而已，重視她所重視的東西」、「溝通真的很重要！妳女兒超棒會自己提，可以好好跟對方談談」、「我們家就完全沒在管，有時候就會有點不開心媽媽感覺好像不在乎」、「不一定跟同儕有關係，只是希望父母在意自己，有種並不被爸媽期待的感覺」、「有種我考得好不好他們不在乎的感覺，但是成績對她而言很重要，你們的要求她做到她可以做到的成績，這樣她也能獲得一種成就感」。

父母 親子教育

延伸閱讀

老闆狂獻殷情！她喊「快瘋了」 網見互動傻眼：妳像欲擒故縱

她列日男5優點讚「媽寶少」 過來人曝致命缺點：機率比台男高

老鳥勸延後20分鐘走、老闆盼下班多認識公司 新人爆氣丟辭呈

婆婆竟酸兒子「結個婚就扭轉人生」 媳婦不解：想交換人生？

相關新聞

從不過問成績…女兒傷心「不被在意」 母錯愕：和孩子相處好困難

到底該麽做？一名母親在Dcard求救，透露女兒成績向來不錯加上不希望給孩子太多壓力，她和先生不太會過問成績。近日女兒卻突然問起「為什麼父母都不要求成績，是不是其實不在意」，這讓原PO很不知所措，詢問該怎麼做才能讓女兒安心，吶喊「總覺得跟這種年紀的孩子相處真的好困難」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

想放風過分嗎？已婚女想「獨旅」被丈夫指很奇怪 網鼓勵：放鬆很重要

結婚後很難有自己的獨處空間。一名女網友發文，稱她結婚後很少有機會外宿，近日剛從工作崗位離職，希望在找到下一份工作前，能去外縣市「獨旅」放風休息，未料丈夫卻皺眉表示「很奇怪」，讓她忍不住質疑：「想要一個人的獨旅，很不可理喻嗎？」。

台積工程師女友吃飯踩雷！父母怒喊「1句」他傻住 網見狀挺不下去

一名29歲的男子與25歲的女朋友交往已經三年，然而，當他們第三次外出用餐後，男子的母親對女朋友的態度突然變得冷淡，並且隨後對父親持續施加影響，讓父親也對女朋友產生了偏見。儘管他們並未有過深度的互動，父母的反感卻逐漸加深，並以各種理由批評女友，這讓男子感到十分困惑，也不知道該怎麼辦。

富足難改窮習慣…6旬爸挖壁癌、清水塔都DIY 女兒苦惱：怎麼勸？

有一個「全能」老爸是什麼樣的感受呢？一名女網友發文，稱她快60歲的老爸總是自己挖壁癌、漆油漆、換瓦斯、清水塔，什麼都要自己做，以前過苦日子，即使現在富足了，仍然不願請工人，媽媽也勸不動她，對此，有網友推測老爸要的是「成就感」，注意安全就好。

羅青／我在台北遇到奇怪難解的事情──紀念父親

爸爸牽著我朝大馬路走去／精神飽滿的我使勁甩著小手，甩著甩著／一不留神，居然把爸爸甩了出去……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。