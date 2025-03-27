突然演情境劇…她屢被外向男友玩到「社死」 眾人羨慕：每天都歡樂

擁有一個「外向」的男友是什麼體驗呢？一名女網友發文，分享與外向男友相處的有趣瞬間，男友很喜歡突然演情境劇，也曾經在飲料杯上寫上「小乖乖」，又喜歡在買東西時跟店員互動，讓她感到既尷尬又有趣。

一名女網友在Dcard發文，表示她是性格內向的「I人」，男友卻是外向的「E人」，喜歡在買東西時跟店員互動，有次遇到店家在發試喝，男友直接問店員能不能用他帶的杯子裝，讓原PO感到超級尷尬，直接逃離現場；男友更喜歡演「情境劇」，有次點餐點到一半，男友突然說：「晚上去妳家真的好嗎？被妳男友發現怎麼辦」，原PO只能盡快解釋男友是開玩笑的。

原PO接著分享，有次男友探班時幫她買了一杯飲料，在飲料杯上寫上「小乖乖」，結果直到現在同事還一直叫她小乖乖；與男友逛家樂福時，看到秤子會想秤原PO有多重；逛屈臣氏時會直接問店員是否很多人會「蹭妝」，又看著原PO，詢問她是否會買，讓原PO感到非常尷尬；諸如此類的經歷讓原PO感嘆「真想找一個洞躲起來」。

此文一出，不少網友認為跟這種男友在一起，生活很有趣，「我覺得你們的日常與相處很有趣，你男友也是一個很有意思的人，不會像其他樓說的那樣猴、幼稚或低素質，與人互動、開開玩笑本就是生活中的樂趣之一」、「他好有趣，跟他在一起應該很快樂」、「蠻好笑也很有趣，每天應該都很歡樂不會無聊」、「跟這種人談戀愛生活比較有趣」。

也有網友分享跟類似性格的另一半相處的經歷，「我前任也是自我中心，從來不怕丟臉，吵起架來、生起氣來也是」、「我的I人男友也會在餐廳大喊『你老公知道我們這樣嗎』，我真的是傻眼到爆炸」、「讓我想到有次在車上我說我很想大便，男友故意說：太小聲聽不到，我仗著車門關著，就在車子裡大聲說，他突然把車窗打開大喊：她說她想大便」。