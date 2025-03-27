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富足難改窮習慣…6旬爸挖壁癌、清水塔都DIY 女兒苦惱：怎麼勸？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友她快60歲的老爸總是自己挖壁癌、漆油漆，什麼都要自己做。示意圖／Ingimage
一名女網友她快60歲的老爸總是自己挖壁癌、漆油漆，什麼都要自己做。示意圖／Ingimage

有一個「全能」老爸是什麼樣的感受呢？一名女網友發文，稱她快60歲的老爸總是自己挖壁癌、漆油漆、換瓦斯、清水塔，什麼都要自己做，以前過苦日子，即使現在富足了，仍然不願請工人，媽媽也勸不動。對此，有網友推測老爸要的是「成就感」，注意安全就好。

一名女網友在Dcard發文，表示她的老爸什麼都要「自己來」，無論是挖壁癌、漆油漆、換瓦斯、清水塔都自己做，從前還總在遮雨棚上上下下，要原PO幫他拿梯子，回老家自己舖房間的地板，近期還要自己換換水塔、管路、馬達。

原PO表示，老爸以前過過苦日子，國中就去打工搬瓦斯，價值觀就是「省錢」，什麼都想要自己做，現在生活富足了也還是如此。原PO擔心老爸年紀已經快60歲了，折騰自己不太好，怕他太累，媽媽也勸不動他，因此詢問網友如何勸老爸。

此文一出，不少網友認為老爸是想要「成就感」，注意安全就好，「有時要讓他們有事情做，這也是他們想得到的成就感，再來自己用真的省很多，現在技術工挺貴的」、「只要安全顧一下，自己修繕不是什麼壞事」、「我覺得對他來說，成就感＞省錢，幫他注意安全就行了」。

也有網友分享自己的「全能」爸媽，「我家陽台就被我爸用木工釘了好多層架，根本就是爸爸的祕密花園」、「我媽也是這樣，女強人，想要省錢就都自己處理，小時候看媽媽爬上爬下真的快嚇死，但她就說她都看外公這樣用，所以多少會一點，不想多花錢請人處理」、「我爸也是，很愛逛特力屋、小北之類的買全套工具」。

價值觀 爸爸 省錢

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