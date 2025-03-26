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財不露白？富家女論及婚嫁不知男友財務狀況 嚇到一票人：2人都要公開

聯合新聞網／ 綜合報導
如果你家超級有錢，會讓自己的另一半知道嗎？近日就有一位女生遇到類似問題，並發文與網友討論。圖／ingimage
如果你家超級有錢，會讓自己的另一半知道嗎？近日就有一位女生遇到類似問題，並發文與網友討論。圖／ingimage

如果你家超級有錢，會讓自己的另一半知道嗎？近日就有一位女生遇到類似問題，並發文與網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己家裡是白手起家做生意的，有3棟老透天加上破億的現金存款。原PO的父母表示會在幾年內透過贈與的方式，給孩子們1人1千萬，其他的則是兩人的退休金。原PO本身收入也不錯，年收入在100到120萬之間，近幾年也存了接近500萬。

原PO表示自己與另一半互不清楚對方的財務情況，但男友從認識開始就很大方，幾乎包攬了日常開銷，只有類似出國旅費這樣的大筆支出兩人才會AB分。

與男友聊到財務狀況時，他只表示自己付得起，也不在意，只要兩人開心就好，因此原PO也只能從消費習慣推斷他的收入不差。

原PO也曾問過男友想不想知道自己的收入，但男友表示「知道了也不能幹嘛」，所以原PO也沒有特別說過，「本人節儉成性，說不定他覺得我很窮？」

如今兩人計畫結婚，卻從沒談過財務的事，讓原PO猶豫是否該坦白，畢竟她也知道「財不露白」的道理，希望有網友能夠提供建議。

許多網友認為，原PO只需要說明自己的收入就夠了，家中情況和父母贈與的部分都不要說，「工作的薪水跟理財方式可以說，但是實際上多少，還有贈與的部分不用說」、「人性是禁不起考驗的，你可以透露你的收入，父母的、父母給你的都不要說」。

也有人認為可以全部告知男友，並將其作為一種試探，「我覺得可以講，然後觀察對方的態度，開始擺爛等你養的那種趕快先跑」。

還有網友對兩人都要結婚了卻不了解對方的財務狀況而驚訝，「他也要跟你講啊！你們都不講還想結婚笑死人了」、「不是講不講，而是你們兩位都要對財務狀況公開透明，他講你也講」、「都有共識要結婚了，基本的工作狀況跟收入還是要聊一聊，看起來收入不差，不代表真的不差」。

Dcard 另一半 男友 結婚 薪水 財務

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