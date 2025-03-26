配給制吃飯…婆婆愛「指揮」家人清菜 媳無奈：根本無法吃飽

要怎麼跟控制欲望很強的婆婆相處呢？一名女網友發文，稱她和家人相處沒有大問題，但婆婆在吃飯時總會「指揮」大家要吃什麼菜，用支配的方式控制家人，讓她相當無奈，吃飯已經成為了「無形的壓力」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟老公愛情長跑多年，最近才結婚，雙方感情不錯，家人們相處也沒有大問題。但在吃飯時，婆婆經常會「指揮」家人要吃什麼菜，例如婆婆會說：「老爸先吃，吃點這個，吃點那個」，原PO跟老公會先等長輩夾完菜再動筷子，但當每道菜快吃完時，婆婆又會「分配」每一道菜，誰該吃什麼，每次吃最多都是公公，也不會在乎她和老公有沒有吃飽，公公也吃得很無奈。

原PO表示，這樣用「分配」的方式吃飯讓她很不舒服，結帳時婆婆也從沒付過錢。雖然公婆個性不強勢，但在某些方面很愛干涉，「嘴上民主，私下獨裁」，干涉的都是小事，大事都不管，「真的很無奈」。

此文一出，不少網友提出建議，表示可以外出覓食，再隨機應變，或減少吃飯次數，「若是在家裡面但沒有吃飽，就和老公再去外面覓食就好，若婆婆追問就回實話因為沒吃飽；若是在外面吃，沒吃飽就再繼續點餐，反正也是你們輪流付，若婆婆追問就回實話因為沒吃飽，幾次操作下來她就懂了」、「不好意思拒絕，吃不飽就再去買東西吃就好了」、「減少吃飯次數，直白跟老公說這樣吃你有壓力」。

也有網友分享類似「控制狂」婆婆，「跟我婆婆很像，每次吃飯就是要聽她指揮，從誰要坐哪到應該先吃什麼都要管，明明桌子很大，才一道菜也要一直催促大家把它吃掉，不然等等上下一道沒地方放」、「像我是從小到大不吃魚的，無奈在婆家做月子，天天吃飯都吃魚，我快瘋了還在逼著吃魚」。