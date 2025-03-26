「愛愛」時要小心！研究指1性愛動作恐吸入皰疹病毒 感染腦部增加失智風險

「愛愛」時要小心病毒傳染，美國最新研究指出，當人們進行口交時，臉部如果接觸到帶有「單純皰疹病毒第一型」（HSV-1）（可引發唇皰疹，亦即「唇瘡」）的皮膚或潰瘍時，病毒可能會吸入鼻腔並進入腦部，從而引發一系到疾病，甚至引起腦損傷等，還可能增加患上阿兹海默病等的認知障礙症的風險。

病毒恐經鼻腔上腦造成嚴重損害

美國芝加哥大學上月在在美國微生物學會期刊《mBio》發表研究，探討鼻內感染「單純皰疹病毒第一型」（下稱「HSV-1」，常引發唇皰疹，亦即「唇瘡」），或會感染大腦並造成傷害。研究指出，HSV-1可透過鼻腔直接進入大腦，而此類感染可導致一系列疾病，包括慢性神經痛、神經發炎、腦炎和神經行為異常等，亦可能進一步引起腦損傷等情況，並增加患上認知障礙症的風險。

口交或可傳播病毒

據報，全球約有40億人為HSV-1帶原者，而HSV-1主要透過接觸帶活性病毒的瘡瘍傷口或患者唾液傳播，並引起唇皰疹等，甚至有些個案更可能引發生殖器皰疹，這亦可能是因為被患有唇瘡的人士以「唇對性器官」的口交方式感染。

口交過程或會從鼻腔吸入病毒

根據《每日郵報》報道，領導相關研究的芝加哥大學教授舒克拉（Deepak Shukla）警告，當人類臉部接觸帶有HSV-1的皮膚或潰瘍時（例如口交期間），便可能吸入病毒。如果病毒傳播至鼻腔並藉此進入大腦，可能引起嚴重問題。他解釋，人體存在1種用以幫助恢復受損組織的酵素「肝素酶」（HPSE），但當HSV-1進入大腦，肝素酶就會「被劫持」並對大腦造成破壞及加劇發炎反應，引發神經損傷，嚴重者更可能發展成阿兹海默病等的認知障礙症。

實驗鼠腦部感染病毒後 出現記憶力衰退、焦慮等症狀

研究使用經鼻腔吸入HSV-1的實驗鼠進行測試，結果顯示原本肝素酶指數正常的老鼠在感染HSV-1後，神經損傷更嚴重，腦細胞死亡率亦更高，且會出現記憶力衰退、焦慮及運動協調障礙等變化；而肝素酶指數水平相對較低的基因改造老鼠，在感染病毒後腦部受損程度明顯較輕。

雖然HSV-1感染人類大腦的案例相對罕見，在每百萬名感染者中，約有2至4例會引發單純皰疹腦炎（HSE），並導致永久性神經損傷甚至死亡。不過，舒克拉認為沒有通報的病例數字或比數據記錄高得多。

專家呼籲避免高風險行為

舒克拉又指，人類感染病毒後的症狀發展或比老鼠緩慢，而嚴重程度會因免疫力及病毒復發頻率出現差異，不過如果皰疹病毒未能受控，久而久之恐導致行為異常、運動障礙與協調問題，日久甚至可能誘發認知障礙症。遺憾的是，目前科學界尚未找到治癒HSV-1或HSV-2（單純皰疹病毒第二型，可導致生殖器皰疹）的方法，因此專家提醒人們要提高防範意識，並避免高風險行為。

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文章授權轉載自《香港01》