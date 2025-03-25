弟借800萬頭期款…1%利率看清人性！她嫁日本創業成功 嘆不再懷念台灣

一名23歲隨丈夫移民日本做生意的台灣女子，從白手起家到事業有成，不到50歲便成功退休，甚至環遊世界，過著許多人稱羨的生活。然而，在這表面光鮮亮麗的人生背後，卻隱藏著長達20多年的親情糾葛與心靈煎熬。

原po在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，作為家中長女，她多年來肩負著幫助弟弟妹妹的責任，但這份「親情債」卻成了她無法擺脫的沉重負擔，甚至70歲的母親到現在還是不諒解，她的見死不救。

她透露，20多年來，家中弟妹多次向她借錢，金額動輒台幣數百萬，連妹婿開公司也要跟她調資金。然而，每當她提出書面借據或擔保人等合理要求時，卻被指責不信任家人。

此外，就連弟弟買房的頭期款800萬，借款時說十年結清，她大方說那比照銀行1%就好，也被說很計較，結果其他人面面相覷沒人要借給弟弟。她感嘆，自己把錢放在生意上週轉是10%以上，1%連定存都不到，也不用算十年的通膨。

更令她心寒的是，她回憶起在日本生下大兒子後，「一個月前就跟媽媽說會回台灣，出發前五天又提醒她」，滿心期待到飯店放下行李直奔老家探望，媽媽卻在巷口阿姨家唱歌，並叫她先在家看電視或回飯店休息。

如今她不再懷念家鄉，「親情是什麼？我好像從未真正體驗過」。不少人安慰，「早日看清是好事，希望妳日後只為自己而活」、「有做到能做、該做的就好，不用拿別人的錯折磨自己」、「沒緣分，當還債，還完就沒念想了」。