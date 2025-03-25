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免費司機＋保母？公公再婚添子盼跟孫同戶籍 媳婦聽理由傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
再婚公公的舉動，讓一名人妻相當錯愕。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
再婚公公的舉動，讓一名人妻相當錯愕。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

再婚公公的舉動，讓一名人妻相當錯愕。她在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文透露，公公與再婚對象生下一子，而這名孩子與原PO的兒子年紀相仿，僅相差幾天。沒想到，公公竟提出，希望將小兒子的戶籍遷入原PO家中，理由是想讓兩人讀同一所學校，並方便由原PO「順便接送」。

突如其來的請求讓原PO難以接受，坦言無法理解公公的想法，也不知該如何婉拒這樣超乎常理的提議，於是上網發文求助，希望獲得大家的建議。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「直接就說妳不想做這件事就好了，反正也沒有一起住，黑了也沒關係，不然沒有正當的理由拒絕」、「已讀不回就好，記得，妳老公也要相同想法」、「小孩是父母的責任，跟兄弟姊妹根本無關，何況妳是媳婦」、「暗示他，我都想送回去給你帶了，你還想送過來？」、「帶別人的孩子是應該大責任！出意外，妳一輩子就完了」、「這三個字很好用：不方便」。

也有網友認為，如果房子是公公的，原PO應該很難拒絕，就算說自己要上班，請把小孩送去安親班，公公可能一樣會說，「那就跟妳兒子一起就好」。不過相反地，如果今天房子是原PO夫妻買的，就不用看公公臉色，「請把隊友（老公）推出去溝通，若是豬隊友，我覺得就叫公公付錢，保母、安親班都要收費」。

公公 媳婦 戶籍

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