生產到坐月子整整33天老公不見蹤影！回家開門見這一幕 人妻秒心碎

婚姻是愛情的墳墓？很可能是本性展露。1名人妻發文抱怨，她在醫院生完孩子才15分鐘，老公就急着回家，而她從住院到去月子中心坐月子的33天內，沒再見過老公一眼，因為他「都在家打電腦」。而令人妻失望的是，當她終於回家，推開房門的瞬間，卻見老公在睡覺，醒來聽到兒子哭還冷眼說「你小孩哭了」，令她大感崩潰！

綜合媒體報導，該名人妻在社交平台發文訴苦，更問網友「有人跟我一樣這麼會忍耐的嗎」。她表示之前產前檢查，老公只陪她去了第1次，之後就一直是婆婆陪同，到準備生小孩時，老公也不打算陪伴，「還是婆婆叫他陪我，不然他原本沒有要陪我生」。

原po剛生完孩子 老公就「消失」

不過，雖然原po老公有去待產，但卻一直在旁睡覺，直到原po要去產房生孩子，他才悠悠轉醒。在原po生完孩子15分鐘後，老公甚至表示「很累」直接回家睡。之後原po在婆婆陪同下前往月子中心，而她在中心暫住的30天內，老公一直沒有來探望，「總共加住院33天我就再也沒看過我老公了」。

老公冷眼看兒子哭泣令人失望

原po指老公「都在家打電腦」，並透露她離開月子中心時，老公也沒有來接，幸好公公婆婆接她和兒子回家。而當她回家打開房門，竟見老公在房內呼呼大睡，醒來聽到兒子哭泣後，還淡然說了句「你小孩哭了」，令她非常傷感失望。

網友驚問：還不離嗎？

貼文引起網友熱議，大批網友留言批評原po老公，「太糟糕了吧！感覺他不喜歡小孩」、「應該是媽寶男」、「坐月子33天沒看到，老公是多忙」。也有人表示難以接受丈夫對剛生完孩子的太太如此冷漠，並指出原po老公對孩子態度冷淡，日後也未必會承擔育兒責任，建議原po乾脆離婚，「這到底是誰的小孩…傻眼」、「什麼叫你小孩哭了，我完全無法接受」、「還不離嗎？放下也許會比現在好」、「為什麼要忍」。

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文章授權轉載自《香港01》