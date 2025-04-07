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【繽紛超連結‧網路徵文】有點甜蜜的事

聯合報／ 繽紛編輯室

主辦單位／聯合報繽紛版

協辦單位／一之鄉

甜蜜的感覺或許來自愛情裡的一句貼心話、友情間的一個暖心舉動、親情中一次意想不到的守護，甚至是動植物陪伴你度過的一段時光。那些不一定驚天動地，卻讓人心頭一熱的瞬間，是否曾在你生命中悄悄綻放？

請在「繽紛超連結」部落格「有點甜蜜的事」徵稿文案下留言，每篇350字內，依序打上標題、作者名與內文，每人不限投稿篇數，評審鄧九雲、張馨潔將選出精采留言，選登於繽紛版，優勝者除致贈稿酬外，可獲得一之鄉花綻禮盒。

即日起開放貼文，4月20日截稿，6月公布優勝名單。詳情與示範作請見：http://blog.udn.com/benfenplay

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金玉涼言

名人酒醉，是因為豪飲；凡人酒醉，是因為酗酒。

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