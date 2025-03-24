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婆婆竟酸兒子「結個婚就扭轉人生」 媳婦不解：想交換人生？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露婆婆嫉妒兒子人生過得太順遂。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
一名人妻透露婆婆嫉妒兒子人生過得太順遂。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

婆婆想和兒子交換人生？一名女網友在Dcard分享夫家特別的婆婆，她透露結婚時婆婆就特別反對，也感受到丈夫非常不希望婆媳兩人有過多接觸。婚後在為數不多的見面中，她感受到婆婆比起不滿自己「搶走她兒子」，更像是「想和兒子交換人生」，嫉妒兒子生活順遂。

原PO表示跟老公已婚四年，和公婆很少接觸，老公婚前就從原生家庭搬走，起初以為是因為自己堅決不住公婆家，後來發現是他們家人間的問題。婆婆原本就強烈反對兩人婚事，認為原PO是貪錢，婚後兩人事業發展良好，生活品質提升了不少，以為婆婆看到成長會安心，見面時貼心的她也都會帶禮物給公婆。

沒想到一日婆婆突然抱怨，「憑什麼她兒子只是結個婚就成功扭轉人生，吃好住好還用得好」。意想不到的言論讓原PO非常驚訝，她補充婆婆也不喜歡見到她媽媽，總酸言酸語的形容媽媽是好命人，嫁到有錢老公就能當貴婦，快60歲還那麼漂亮年輕。對此原PO直言「太奇怪了」，通常出問題都是婆婆太愛兒子敵視媳婦比較多，但她婆婆反而是想跟兒子交換人生。

貼文曝光後，奇特的婆婆引發網友熱議，「因為她自己很苦呀，看到別人有她自己沒有」、「她就是見不得別人過得比她好，包括她兒子」、「就是我不好我也不想身邊的人好，嫉妒又自卑，連藉機讓自己更好都不願意」、「真的有夠可怕的母親耶，光是看妳形容都覺得是那種一秒都不想接觸的人，太負面了」、「她自己不努力是要怪誰？老公也是她自己選的啊」。

原生家庭 婆婆 婆媳紛爭

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婆婆想和兒子交換人生？一名女網友在Dcard分享夫家特別的婆婆，透露結婚時婆婆就特別反對，也感受到丈夫非常不希望婆媳兩人有過多接觸。婚後在為數不多的見面中，可以感受到婆婆比起不滿自己「搶走她兒子」，更像是「想和兒子交換人生」，嫉妒兒子、甚至是原PO媽媽人生順遂又好命。

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