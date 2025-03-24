她列日男5優點讚「媽寶少」 過來人曝致命缺點：機率比台男高

日本男性更可靠？一名女網友在Dcard發布貼文討論，以「跟日本男生的相處感想」為題，表示日本人普遍早戀，加上社會風氣開放，日本男生與異性相處的機會很多，所以比台灣男生更懂得如何說話或表現，貼文曝光後引發網友熱議。

原PO表示，自己觀察日本男性後可以列出以下優點：

一、很獨立

日本男比較少媽寶，跟原生家庭關係也多不太密切，通常上大學或工作後會去外縣市生活，也有成年後就獨立的觀念。

二、有主見

日本大男人主義根深柢固，即使有出國留學的經驗也不會改變本性，好處是如果對方是聰明能力好的人，女生只要順從就可以。

三、責任感

這點跟大男人主義息息相關，不過如果對方只有主見卻扛不起責任，那就是軟飯硬吃的爛男人。

四、很會稱讚人

日本是很注重外貌的國家，不同於台灣，日本男生可以觀察到女生的妝容、頭髮、指甲、衣著等細節並給予稱讚。

五、會打扮

因為注重外貌，至少都會把自己整理乾淨，髮型整理好，且穿衣俐落。

不過她也指出，日本男性也有些需要斟酌的缺點：

一、大男人主義

所以凡事都要配合，最多偶爾參考妳的意見。

二、風流

只要長得不差的男生都會有很多前女友或是許多異性朋友，也會有去風俗店的經驗。

貼文曝光後引起不少網友共鳴，「日本男生的確比台灣男生成熟跟早熟，也比較會有責任感」、「日本上班族下班後還要應酬什麼的，隔天又要很早起出門，還有空打理自己，而且通常都很好看不是隨便弄弄，超級強」、「日本男生很需要自己的空間以及時間」。

還有人補充，「我的交友經驗來說，日本目前還是有男主外女主內的問題」、「日本男生普遍外遇的機率也比台灣人高，個人經驗與身旁的朋友」、「就是各種劈腿外遇還真不是說說」、「日本無論男女都有強烈的民族意識，所以不太喜歡談異國戀，談異國戀也通常不會結婚」。