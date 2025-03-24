老闆狂獻殷情！她喊「快瘋了」 網見互動傻眼：妳像欲擒故縱

怎麼婉拒上司的追求？一名女網友在Dcard求救，老闆的熱烈追求已造成她的困擾，不僅會送昂貴的禮物還想約去餐廳吃飯，就連她聚會晚回家也堅持開車接送。原PO坦言，因為是老闆不好拒絕，就這樣半推半就到現在，而她已經快要崩潰，認為不能再放任，但目前也不考慮離職，於是想問問大家怎麼面對這種情況。

原PO表示自己在一間小公司當助理，老闆是位單親爸爸，年紀約大她10歲，起初只是工作上會傳訊息，但漸漸的越來越多閒聊，基於對方是老闆她都會回覆。直到情人節老闆突然送了一盒昂貴的巧克力跟香水，雖然想拒絕，但礙於職位和對方的期望只好收下，隔天再回送知名的餅乾禮盒。沒想到事後老闆的心意越來越明顯，每天都能強烈的感受到他的好感和特別的照顧。

因為擔心工作氣氛變詭異而沒有即時停損，時間越久越讓她不知所措，也因需要這份工作所以沒辦法離職。她指出，幾周前老闆在電梯越擠越多人的情況下，直接將她往後拉靠在自己身上，讓她非常傻眼，直呼「快瘋了」。不僅如此，老闆還想帶她去台北101吃飯，以有其他飯局婉拒後，對方卻抓住機會說等她聚會結束可載她回家。她表示，雖然老闆個性、經濟條件都好，但自己沒有意願照顧他前妻小孩，不想影響工作又希望老闆停止，因此求助網友該怎麼辦。

貼文下方許多網友提供建議與回覆，「跟他說妳有男朋友了或是妳剛交男朋友了，希望能避嫌」、「換工作或是馬上找假男朋友」、「人家送妳東西妳不但接受了還回送」、「說妳有男朋友不就好了，對方會認為妳是在欲擒故縱耶」。也有網友勸「妳不要唯唯諾諾的，總之請他放尊重點」、「還是勸妳離職，因為妳接受了他的禮物，哪天怎麼了，他會說成妳們是戀愛關係」、「妳默默在接受，老闆也認為妳可以進一步試探，這是妳給的機會」。