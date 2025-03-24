男友家境富裕…她自卑嘆「配不上」 網提點：金字塔頂端看的是價值

如何跟「有錢」的男友相處呢？一名女網友發文，稱她的男友家庭富有，不用擔心經濟壓力，她家庭則較為普通，每次男友跟她分享事情都會有莫名壓力，覺得她「配不上」男友家庭。對此，有網友建議經營自身優勢：「不管男女，有自信反而更有魅力」。

一名女網友在Dcard發文，表示男友家庭很有錢，父母可以供他去英國讀書，經常去歐美等地遊玩，完全不用擔心經濟問題，男友的姊姊也是從小被栽培，會樂器，平常的吃喝穿著都有一定水準。跟男友家相比，她就是「普通家庭」，相比之下有一定落差，每次男友與她分享事物，都讓她感到莫名「壓力」，覺得自己「配不上」男友家，對此詢問網友排解情緒的方法。

此文一出，不少網友提出解決方法，勸原PO一定要增加「自信」，「那就更努力經營自己有的優勢，讓自己產生自信，不管男女，有自信反而更有魅力，相反的，再怎麼有錢長得好看，如果自卑，整個人的氛圍一看就看出來」、「多點自信吧然後好好把握」、「充實自己比較實在，自然就會有自信」。

也有網友認為男友看的是「價值」而非「價格」，要衡量自身價值，「如果用錢就能衡量你們的愛，那妳就只有被淘汰的命運，我見過金字塔頂端的人，他們看的從來不是價格，是價值，所以問問妳自己，妳的價值在哪裡？想清楚的時候，妳就不會去煩惱這種事」、「若會產生配不上的感受，那妳要糾正自己了，因為自己價值自己給」。

也有網友勸原PO小心被男友爸媽操控，「如果你們家境沒有到小康，那麼差距確實有點大，中產階級的父母，多少會介入孩子的交往對象，妳要有心理準備，除非他自己有能力在外面公司領高薪，不依賴家中金援買房買車，否則高機率會被父母操控」。