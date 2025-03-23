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愛情長跑6年男友卻因「1理由」另娶別人 網狂酸：還真貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示男友竟因擔心婆媳問題，決定另娶父母喜歡的女人。示意圖／ingimage
原PO表示男友竟因擔心婆媳問題，決定另娶父母喜歡的女人。示意圖／ingimage

常有人說「婚姻是愛情的墳墓」，婚後除了容易為金錢起爭執，婆媳關係也是大家苦惱的問題之一。就有女網友透露，自己和男友愛情長跑6年，對方卻準備和其他人結婚，理由竟是擔心原PO要面對婆媳問題而「不捨她吃苦」，貼文也引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」中發文，表示自己和男友交往長達6年，想不到對方因為太愛她，不捨婚後得因為婆媳關係而吃苦，於是決定娶一個爸媽喜歡但自己不愛的人，並聲稱不會影響兩人情侶關係，「婚後妳依然是我女朋友」，如此誇張的理由讓原PO難以接受。

貼文曝光引發熱議，不少網友替原PO感到氣憤，「這種男人請直接棄坑，因為他是屎坑」、「八點檔劇本都沒你爛」、「這是我看過最扯的劈腿理由」、「有沒有一個可能，妳以為妳是正宮，其實只是他的小三」、「農曆七月還沒到，怎麼會鬼話連篇」。

也有人怒酸，「有夠貼心耶，永遠的女朋友就不會有婆媳問題」、「除了屎，我實在想不出來他能吃的有什麼」、「男的還算重感情，即便結婚還是對妳不離不棄」、「怕妳懷孕會難受，所以他選擇給別人難受」、「是21世紀笑話精選集嗎？」、「渣男我見多了，就屬這個最渣，恭賀榮獲2025年度最佳渣男獎」。

劈腿 婆媳紛爭 結婚

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