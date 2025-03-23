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妻子被要求幫姊姊坐月子 他拒絕遭母酸「有錢就變了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露媽媽沒經過他同意，就計畫讓姊姊到他家坐月子。 示意圖／ingimage
一名網友透露媽媽沒經過他同意，就計畫讓姊姊到他家坐月子。 示意圖／ingimage

一名網友在Dcard抒發心情，表示自己從小被窮養，如今全靠過去的努力，過上較好的生活，然而曾不看好他的家人們，現在卻要求他無條件付出。原PO透露近日規劃和妻子出國卻被母親阻止，原因是希望姊姊能到他家坐月子，還要求媳婦幫忙照顧，拒絕卻被酸「有錢價值觀都不一樣了，沒有小孩不懂這種辛苦」。

原PO表示家裡條件不好，哥哥姊姊隨便唸了一所私立高職，畢業後直接就業，唯獨他拚上夢想高中，廢寢忘食地考上國立大學。讀書期間不僅父母不提供金援，還不時要被哥哥姊姊冷嘲熱諷，辛苦多年才換來現在優渥的生活。他透露自己的年薪比全家加起來還多，近期終於存夠買房基金，決定和妻子出國走走卻被媽媽阻止。

原來媽媽沒經過原PO同意就要姊姊去他們家坐月子，甚至要求原PO妻子幫忙顧，他拒絕卻遭媽媽甩臉色酸「幾歲了整天只想著玩，家人也不顧」。他建議選擇月子中心，家人卻以沒錢拒絕，就連妥協讓姊姊住家裡還是被阻止出國，只因為小孩沒人顧，姊姊甚至罵道，「拜託，大家不像你一樣好命，可以休息可以出去玩好不好」，他無奈表示，事後家裡氣氛很差，姊姊更不願讓他接觸寶寶。

貼文曝光後，網友紛紛替原PO打抱不平，「為了你和你老婆好，你要硬起來不理他們，不然他們之後會變成吸血蟲，還會把你老婆當傭人使喚」、「能脫離就脫離吧，不然肯定有擦不完的屁股」、「媽媽想幫忙就自己承擔，牽拖給你很不厚道」、「你那個媽媽跟姊姊又沒有讓你過上好日子，她們沒有資格來要求你」；還有人嘲諷，「現在氣氛不好只是暫時的，等你家人之後沒錢的時候又會來求你了」。

原生家庭 坐月子 月子中心

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